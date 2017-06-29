Musul Operasyonu Bitti mi?

Irak devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, Musul operasyonunun bittiği ve IŞİD’in mağlup edildiği ilan edildi. Haber, 'Uydurma Devletin Düşüşü' başlığıyla servis edildi.

Sky Arabia'nın haberine göre, Irak Savunma Bakanlığı da Musul operasyonunun tamamen sona erdiğini ve şehrin tüm bölgelerinin IŞİD’den kurtarıldığını açıkladı. Irak ordusu, Peşmerge güçleri ve Şii milislerin ortaklaşa yürüttüğü operasyon 17 Ekim 2016'da başlamıştı.

Irak ordusuna bağlı güçler, Musul'da bulunan El Nuri Camisi'nin IŞİD’in elinden alındığını duyurmuştu. Musul Operasyonlar Komutanlığında görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörle mücadeleye bağlı bir güç Büyük Nuri Camisi ve Hadba Minaresi'nde kontrolü sağladı." ifadelerini kullanmıştı.

Ebubekir Bağdadi 3 yıl önce El Nuri Camisi'nde halifelik ilan etmişti.