Musul Kan Gölü: 'Erkek, Kadın, Çocuk Herkesi Öldürdük'

Irak askeri, bulunduğu odadan Dicle Nehri kıyısındaki enkazı seyrediyor ve sessizce fısıldıyor:



"Onların hepsini öldürdük. IŞİD'çiler, erkekler, kadınlar, çocuklar... Herkesi öldürdük."



IŞİD'in şehirdeki son noktası olan bu bölge, savaşın oldukça korkunç günlerine şahitlik etti. Bir zamanların parlak, tarihi bir merkez olan Musul'da şimdi dört bir tarafta kırık taşlar ve enkazın içerisine gömülmüş yüzlerce ceset bulunuyor. 50 dereceyi aşan sıcaklıkta, doğrudan güneşin altındaki cesetler bölgedeki manzarayı daha da dayanılmaz hale sokuyor.



Nihai saldırının geride bıraktığı enkaz ve cesetler halen Musul'da olduğu gibi duruyor.





Musul şehrinde enkazın arasında parçalanmış ayaklar



Geçtiğimiz hafta boyunca bölgede faaliyete geçen iş makinaları ve buldozerler, enkazlar üzerinde gidip gelirken enkaz altındaki cesetleri da paramparça ederek moloz yığınlarıyla karıştırıyor. Yıkıntılar arasında cesetlerden artakalan el, ayak, kafa gibi parçalar görülebiliyor. Cesetlerden "kurtulmayı" amaçlayan bu hamle de başarılı olabilmiş değil.

Bağdat hükümeti ordusundan bir binbaşı şunları ifade ediyor:



"Cesetler arasında oldukça fazla sivil var. Şehrin özgürleştirildiği ilan edildikten sonra, hareket eden her şeyi öldürme emri verildi. Bu yapılacak doğru şey değildi. IŞİD savaşçılarının çoğu teslim oldu. Kendilerini teslim ettiler ve biz de onları öldürdük."



Musul'da şüpheli görülen Sünni erkekler infaz edilmeye götürülüyor:



