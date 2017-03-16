'Musul Halkını Soykırıma Tabi Tutmada Her Türlü Yola Başvuruldu'

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, "Şer ve zulüm güçleri, Musul halkını soykırıma tabi tutmada her türlü yola başvurdu." denildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Irak'ın Musul kentinin soykırıma maruz kaldığını duyurdu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu kentte yaşanan tehcir, demografik yapının değiştirilmesi, insanlık onurunun hiçe sayılması ve masum insanların kanının akıtılması kınandı.

"Şer ve zulüm güçleri, Musul halkını soykırıma tabi tutmada her türlü yola başvurdu." ifadesine yer verilen açıklamada, Musul'un asırlar boyunca Sünni bir İslam kenti olarak varlığını muhafaza ettiğine vurgu yapıldı.

İslam dünyası ve insan hakları kuruluşlarını soykırıma uğrayan Musul'u kurtarmaya çağıran Birlik, alimler, basın mensupları, entelektüel ve yazarları da tarihi kenti ve halkını kurtarmaya katkıda bulunmaya davet etti.

Açıklamada, Musul halkına destek vermekten geri durmanın işlenen suça ortak olma anlamı taşıdığı ifade edildi.

AA