Musul Barajı Bağdat Yönetiminin Kontrolüne Geçti!

Bağdat yönetimine bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, “Musul Barajı, Irak ordu güçleri ve Haşdi Şabi’nin kontrolündedir. Orada Peşmerge’nin varlığı söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, Resul, ayrıca, Peşmerge güçlerinin Sehil Ninova (Musul Ovası) bölgesinden de tamamen çekildiğini kaydetti.