Muş'tan Suriyeli Kardeşlerimize 1500 Battaniye Yardım

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06.02.2017 11:06
Muş'tan Suriyeli Kardeşlerimize 1500 Battaniye Yardım
Muş Kardeşlik Platformu Suriyeli kardeşlerimize 1500 adet battaniye ile destek oldu.

Muş’ta faaliyet gösteren 42 Sivil Toplum Kuruluşunun oluşturduğu Muş Kardeşlik Platformu 5 Şubat 2017 Cumartesi günü, Gaziantep'ten Suriye’ye geçerek farklı bölgelerde Suriyeli kardeşlerimize battaniye yardımında bulundu.

Platform Sekreteri Yusuf Kenan Atılgan, “Yardım faaliyetlerine devam edeceğiz.” dedi.

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