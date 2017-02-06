Muş'tan Suriyeli Kardeşlerimize 1500 Battaniye Yardım
Muş Kardeşlik Platformu Suriyeli kardeşlerimize 1500 adet battaniye ile destek oldu.
Muş’ta faaliyet gösteren 42 Sivil Toplum Kuruluşunun oluşturduğu Muş Kardeşlik Platformu 5 Şubat 2017 Cumartesi günü, Gaziantep'ten Suriye’ye geçerek farklı bölgelerde Suriyeli kardeşlerimize battaniye yardımında bulundu.
Platform Sekreteri Yusuf Kenan Atılgan, “Yardım faaliyetlerine devam edeceğiz.” dedi.
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