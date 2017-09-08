Mustafa Nuhat Pektaş, Gültekin Sincar’ın Davasını ve Mücadelesini Anlattı

HAKSÖZ-HABER

FETÖ ile mücadelede kullanılan yöntemlerin yol açtığı mağdurlar ordusunda bir nefer olan Gültekin Sincar da diğer birçok mağdur gibi özgürlük ve iade-i itibar bekliyor.

Bir zamanlar Özgür-Der Antalya Temsilciliği görevinde de bulunan Gültekin Sincar’ın FETÖ ile ilişkilendirilerek meslekten ihraç edilmesi ve adalet beklerken bir de hürriyetinden mahrum edilmesine başta Antalya’daki sivil tolum kuruluşları olmak üzere birçok çevre ve insandan tepki gelmişti.

Dört aylık tutukluluktan sonra dün ilk kez görülen davanın birinci duruşmasında müdafi tarafı birçok ek belge ve delil ileri sürmüş ve Gültekin Sincar’ın tahliyesini talep etmişti. Ne var ki ek delillerin ve By-Lock yazışmalarının incelenmesi için davayı 4 Ekim 2017 tarihine erteleyen mahkeme Gültekin Sincar kardeşimizin tutukluluk halinin devamı yönünde karar aldı.

Gültekin Sincar’ın mücadele arkadaşı Antalya Özgür-Der’den Mustafa Nuhat Pektaş Gültekin Sincar’ın kişiliğini, maruz kaldığı mağduriyeti ve dava sürecini Sözü Esirgemeden programında Bahadır Kurbanoğlu’na değerlendirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmeleri aşağıdaki videoyu tıklayarak izleyebilir, dinleyebilirsiniz: