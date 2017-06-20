Mustafa Kemal’den Sonra Şimdi de Freddie Mercury'in Askerleri Oldular
Beşiktaş Belediyesi, Taksim'de sapkınlar tarafından düzenlenecek 'Onur Haftası(!)' dolayısıyla binaya gökkuşağı bayrağı astı.
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19-25 Haziran tarihlerinde Taksim ve civarında cinsel sapkınların kuruluşu LGBTİ, Onur Yürüyüşü yapmayı planlıyor. LGBTİ'ye destek Beşiktaş Belediyesi'nden geldi. Belediye, binaya dev bir bayrak astı.
Mustafa Kemal’den sonra şimdi de "Fredie Mercury'nin Askerleriyiz"
Beşiktaş Belediyesi, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa Aids’ten ölen Amerikalı cinsel sapkın Freddie Mercury’e sahip çıkarak “Freddie Mercury'nin askerleriyiz..” notu düştü.
Tweet'i Sildiler
Beşiktaş Belediyesi, daha sonra paylaştığı bu mesajı sildi.
Etiketler : lgbti, freddie mercury, beşiktaş belediyesi
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