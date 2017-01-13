Mustafa Kemal ve İnönü Dönemine Dönmek…

Oral Çalışlar, anayasa değişikliğine itirazları Mustafa Kemal dönemine sığınarak savmaya girişen Adalet Bakanı Beşir Atalay’a şu sözlerle cevap vermiş:

“O dönem özel bir dönemdi. Olağanüstü bir süreçten geçiliyordu. Dünyada henüz çoğulculuk yoktu. O döneme bir daha dönülemez. Biz de o dönemi bugüne taşımayı kabul edemeyiz. Tek adam ve tek parti dönemi bugün savunulamaz. Bir ülkenin Adalet Bakanı, tasarlanan sistemi savunurken, muhalefeti sıkıştıracağını düşünerek ‘Tek adam, tek parti, tek devlet’ dönemini örnek gösteriyor. Bu ülkede insan şaşırma yetisini yitiriyor.”

Oral Çalışlar’ın Posta gazetesinde yayınlanan “Atatürk Dönemine Dönmek...” başlıklı yazısı şöyle:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclisteki konuşmasında yeni anayasa değişikliğini, “Atatürk, İnönü dönemine dönmek” olarak tanımladı. CHP'lileri de buna karşı çıkmakla suçladı: “Partili cumhurbaşkanı Türkiye’nin yeni tanıştığı bir şey değil. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk partili, milletvekili, genel başkan. İsmet İnönü de öyle. Ne oldu tarafsızlığına halel mi geldi? Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. 1921, 1924 anayasalarına, partili cumhurbaşkanlığına dönmektir. Siz Atatürk'ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz.”

CHP'liler, buna tepki gösterdiler. "Nasıl benzetirsiniz Atatürk'e haddinizi bilin" diye tepki gösterdiler. AK Parti'ye yakın bazı kalemlerin de, bu benzetmeden hoşlanmamış olduğu söylenebilir. Atatürk dönemine olumlu gönderme yapmayı, tercih etmediler. Bir akademisyenin yorumu da ilginçti: "Ama onlar fiilen parti başkanlığı yapmadılar, kendi yerlerine birisini görevlendirdiler." dedi. Bu yorum, "tek adam" eleştirilerine karşı savunma üretmekte zorlanan bazı AK Partililere tutamak oldu: "Belki Erdoğan da öyle yapar."

Tek adam tek parti dönemi

Bozdağ'ın, göndermesi gerçeğin ifadesi. Atatürk ve İnönü dönemi, "tek parti" dönemidir. O dönemde dünyada tek partiyle yönetilen birçok ülkede, zaten, “parti-devlet-lider bütünlüğü” vardır. Muhalefete izin yoktur. Atatürk "ikinci parti"yi bir kaç defa denemişti (Terakkiperver Fırka, Serbest Cumhuriyet Fırkası). Ancak zamanının gelmediği sonucuna varmış, bu yüzden çok partili sisteme geçilememişti. Eğer “Bozdağ'ın Atatürk dönemine dönüldüğü” saptamasını referans alarak düşünürsek, “tek parti dönemi zihniyetine dönüş”ten söz edebiliriz. Atatürk ve İnönü döneminde tek parti olduğu için; CHP Başkanı, aynı zamanda devletin başıydı. Valiler, CHP İl Başkanıydı. Kaymakamlar, ilçe başkanı. Bekir Bozdağ, böyle bir sistemi mi, bize örnek olarak gösteriyor? Kendisine şunu söyleyebiliriz: "O dönem özel bir dönemdi. Olağanüstü bir süreçten geçiliyordu. Dünyada henüz çoğulculuk yoktu. O döneme bir daha dönülemez. Biz de o dönemi bugüne taşımayı kabul edemeyiz. Tek adam ve tek parti dönemi bugün savunulamaz." Bir ülkenin Adalet Bakanı, tasarlanan sistemi savunurken, muhalefeti sıkıştıracağını düşünerek "Tek adam, tek parti, tek devlet" dönemini örnek gösteriyor. Bu ülkede insan şaşırma yetisini yitiriyor.