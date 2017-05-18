Mustafa İslamoğlu: "Küfürle Ayakta Durulur Ama Zulümle Asla!"

Mustafa İslamoğlu Akabe Vakfı'nda verdiği Cuma hutbesinde 15 Temmuz darbe girişiminin amacının toplumdaki güvenin ortadan kaldırması olduğunu ve FETÖ'nün bunu başardığını dile getirdi.15 Temmuz'dan sonra başlayan operasyonların günümüze gelindiğinde amacından saptığına dikkat çeken İslamoğlu, "FETÖ'cü iftirasıyla Kur'an talebeleri açığa alındı." dedi.

Açığa alınan Kur’an talebelerinin FETÖ ile uzaktan yakından alakası olmadığını çocuklarını bu yapının okullarına göndermediklerini, hatta Zaman gazetesine abone olmadıklarını ama bu insanların FETÖ iddiası ile açığa alındıklarını, açığa alanların devlet içinde öbekleşen yeni FETÖ olan METÖ’nin işi olduğunu söyledi.

Oluşan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyleyen İslamoğlu “Suçu sabit olmayan mazlum insanları cezalandırmak zulümdür. Bu zulme karşı çıkılması gerekiyor unutulmasın ki devletler küfür de oldukları için değil zulüm yaptıkları içim yıkılır.” dedi.

Devlet yöneticilerine seslenen İslamoğlu hoca adalet konusunda hassasiyet gösterilmesini haksızlıklara fırsat verilmemesini istedi ve “Suçu sabit olan FETÖ'cü hainleri en ağır şekilde cezalandırın ama suçu sabit olmayan insanları FETÖ suçlaması ile muhalif temizleme girişimine fırsat vermeyin” dedi.

KAYNAK: HİLAL-HABER

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Bahadır Kurbanoğlu Sözü Esirgemeden programında Mustafa İslamoğlu’nun hutbesinden pasajlar paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.:

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Mustafa İslamoğlu'nun bahse konu hutbesi: