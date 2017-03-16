Muş’ta PKK Operasyonu: 32 Gözaltı
Muş’un 2 ilçesinde düzenlenen PKK’ya yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı, 4 silah ve çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.
Muş Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK adına faaliyet gösterdiği belirtilen grupların faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, Varto ilçesinin Kaynarca ve Kolan köyleri ile Malazgirt ilçesinin Çiçekveren köyünde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
AA’da yer alan habere göre, adreslerdeki aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek ile buna ait 6 şarjör ve 287 mühimmat, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile hücum yeleği ele geçirildi.
Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
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