Muş’ta PKK Operasyonu: 32 Gözaltı

»Ana Sayfa»Hukuk
16.03.2017 12:45
Muş’ta PKK Operasyonu: 32 Gözaltı
Muş’un 2 ilçesinde düzenlenen PKK’ya yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı, 4 silah ve çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK adına faaliyet gösterdiği belirtilen grupların faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, Varto ilçesinin Kaynarca ve Kolan köyleri ile Malazgirt ilçesinin Çiçekveren köyünde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, adreslerdeki aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek ile buna ait 6 şarjör ve 287 mühimmat, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile hücum yeleği ele geçirildi.

Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Beytüşşebap Belediye Başkanı Serbest Bırakıldı04 Mart 2017 Cumartesi 15:31
  • İstanbul Adliyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: 18 Gözaltı03 Mart 2017 Cuma 12:13
  • 2016 Yılı Evlilik ve Boşanma Rakamları Açıklandı02 Mart 2017 Perşembe 13:12
  • Murat Belge Beraat Etti02 Mart 2017 Perşembe 12:56
  • Barbaros Şansal Tahliye Edildi02 Mart 2017 Perşembe 09:21
  • Aydın Doğan Duruşmaya Zorla Getirilecek01 Mart 2017 Çarşamba 13:45
  • DBP’li Belediye Başkanı Nurettin Ataman Gözaltına Alındı01 Mart 2017 Çarşamba 11:54
  • HDP’li Leyla Zana Hakkında 20 Yıla Kadar Hapis İstemi01 Mart 2017 Çarşamba 10:47
  • ‘İslami Hareket Davası Kararlarına İmza Atanlar FETÖ'den Tutuklandı'01 Mart 2017 Çarşamba 02:57
  • AYM'den Uzun Yargılama Sürelerine Tazminat28 Şubat 2017 Salı 15:16
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim