Muş’ta “15 Temmuz ve Muş” Konulu Panel

Devlet erkânı ve Muş halkının ilgiyle izlediği program Kur’an kıraatinin ardından panele geçildi.

İlk panelist öğretim elemanı Erdal Eker (Özgür-Der Muş İl Temsilcisi) 15 Temmuz Darbe Girişiminin bir istisna olmadığını aksine darbeler zincirinin son halkası olduğunu belirterek önceki darbe girişimlerinin de temize çıkarılamayacağına dikkat çekti. Türkiye halkının darbelere karşı direniş örnekliğinin kayda değer olduğunu ifade eden Eker, ümmet bilinciyle hareket edildiğinde İslam dünyasına özelde de Türkiye’ye dönük ablukanın kırılmasının daha kolay olacağını söyledi.

İkinci panelist öğretim elemanı Cahit Karaalp, 15 Temmuz gecesinde ve sonrasındaki milli irade nöbetlerinde Muş’ta yaşananları anlattı. Gerek Muş valiliği ve belediyesinin gerekse Üniversite’nin ve Muş halkının daha Cumhurbaşkanı “Sokağa çıkın!” çağrısında bulunmadan önce büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek darbeye karşı tavır aldığını, Muş Sivil Toplum Örgütlerinin (STK) de milli irade nöbetlerinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.