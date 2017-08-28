Muson Faciası: Can Kaybı Sayısı Bin 200’ü Geçti!

Güney Asya ülkeleri Hindistan, Nepal ve Bangladeş’i etkisi altına alan muson yağmurlarının yankıları hâlâ sürüyor. Üç ülkede bir milyondan fazla insanı evsiz bırakan sel ve heyelanlar bin 200’den fazla can aldı. Kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı bölgede can kaybı sayısının artmasından korkuluyor.

Enkaz Yığını Buldular

Nepal’de 150 kişi yaşamını yitirirken, 90 bin ev sular altında kalarak yıkıldı. Birleşmiş Milletler (BM), Nepal’in son 10 yılın en büyük felaketiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Felaketten sağ kurtulmayı başaran binlerce kişi, evlerine döndüklerinde enkaz yığınıyla karşılaştı. Nüfusunun üçte birinin selden etkilendiği Bangladeş’te de en az 134 kişi hayatını kaybetti, tarım alanları yok oldu.

Kaynak: Yeni Şafak