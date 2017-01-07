“Müslümanlar Finlandiya’dan Dışarı” Diyen Vekile Para Cezası
Finlandiya’da göçmen karşıtlığı ile bilinen Gerçek Finliler Partisi’nin (PS) milletvekili Teuvo Hakkarainen, geçen yıl Fransa’da meydana gelen saldırıdan sonra müslümanlara sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle bin 160 avro para cezasına çarptırıldı.
AA’nın Finlandiya’nın resmî haber ajansı STT’ye dayandırdığı haberine göre, Jyveskyle kentindeki bölge mahkemesinde görülen davada, Hakkarainen’e verilen 20 günlük hapis, bin 160 avro para cezasına çevrildi.
Hakkarainen, geçen yıl temmuz ayında Fransa’da meydana gelen ve 86 kişinin ölmesine yol açan kamyon saldırısından sonra sosyal medya hesabından, “Bütün müslümanlar terörist değil, ancak tüm teröristler müslümanlar. Müslümanlar Finlandiya’dan dışarı.” paylaşımında bulunmuştu.
Ülkedeki üçüncü büyük parti olan PS, aynı zamanda Finlandiya’daki merkez sağ koalisyonunun ortağı olarak Dışişleri Bakanlığı’nı elinde bulunduruyor. Aşırı sağcı PS, göçmen karşıtlığı ile biliniyor.
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