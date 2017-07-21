Müslümanlar Bugün Aksa İçin Meydanlarda Olacak

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik haksız ve hukuksuz saldırıları bitmek bilmiyor. Her geçen gün saldırıların şiddetini artıran İsrail, Filisitin’i işgal ettiği 1948 yılından beri ilk kez geçen hafta Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kıldırmadı ve Aksa'nın Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi yaraladı.

ÖFKE CUMASINA KATILIN

İsrail'in yaptığı baskı ve zulümler sonrasında bugün kılınacak cuma namazında gösterilecek tepkiler çok önemli. Bu yüzden cuma namazı sonrası bütün dünya Müslümanlarını eylem yapmaya davet eden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Arap ve Müslümanlara cuma günü genel seferberlik çağrısı yaptı. Filistin halkını da “öfke cuması” eylemlerine katılmaya çağıran Heniye, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik planlarını uygulamasına izin vermeyeceklerini belirtti. Heniyye, İsrail yönetimine hitaben, “Kudüslülere ve kutsal değerlere yönelik kapatma, cezalandırma siyasetiniz, cinayetleriniz, saldırganlığınız ve kibrinizle hiçbir sonuca ulaşamayacaksınız” dedi.

AB’YE BASKI YAPIN

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah da, Avrupa Birliği’ne (AB) Filistinlilere ve kutsallarına yönelik ihlallerini durdurması amacıyla İsrail’e baskı yapmak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu. Hamdallah’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hamdallah’ın AB ülkelerinin Filistin’deki büyükelçileri ve temsilcilerini ofisinde kabul ettiği, görüşmede İsrail’in Aksa’ya yönelik ihlalleri ve Yahudi yerleşim birimleri gerginliğini tırmandırması başta olmak üzere Kudüs’teki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Başbakan Hamdallah, “Mescid-i Aksa’nın mevcut statüsünü değiştirme çabaları ve Kudüslülere karşı devam eden ihlalleri başta olmak üzere İsrail’in Kudüs’te gerginliği tırmandırması karşısında güvenlik durumunun kötüye gidebileceği” uyarısını yineledi.

Müslümanlar meydana çıkacak

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik başlattığı abluka Türkiye’nin dışında çok sayıda ülkede protesto edilecek. Pakistan, Bangladeş, Cezayir, Fas, Tunus, Ürdün, Moritanya, Endonezya ve Mısır’da cuma namazı sonrasında Mescid-i Aksa protestoları gerçekleştirilecek. Ayrıca Sudan'ın başkenti Hartum'da 100 imam Cuma hutbesinde Mescid-i Aksa'daki gerilimi anlatacak. Hutbelerle ilgili konuşan Sudan-Filistin Kardeşlik Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Muhammed el-Emin Halife, "Aksa'da yaşananlar karşısında herkes barış ve özgürlük için sağlam bir duruş sergilemeli" dedi.

Kaynak: Yeni Şafak