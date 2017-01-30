Müslüman Yolcular ABD Uçağına Alınmadı
ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşına ABD'ye giriş yasağı kararı sonrası Paris'ten bu ülkeye gitmek için havaalanına gelen 15 yolcunun geri çevrildiği bildirildi.
Fransız havayolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar ABD'ye gitmek için bilet alan veya aktarma yapan 15 yolcunun uçağa binişinin engellendiği" belirtildi.
Air France yetkilileri, bu yolcuların Trump'ın yasak kararı aldığı 7 ülkenin vatandaşı olduklarını fakat direkt bu ülkelerden geldiği anlamını taşımadığını kaydetti. Açıklamada, "Uçuşu iptal edilen yolcularla havayolu şirketinin ilgilendiği, hiçbirinin havaalanında kısıtlı kalmadığı ve geldikleri adrese geri dönmelerinin sağlandığı" ifade edildi.
Air France açıklamasında, yasağa maruz kalan ülke vatandaşlarının uçuş öncesi elektronik posta veya kısa mesajla uyarıldığı belirtilerek, "Bu şekilde Air France, havayolu taşımacılığını düzenleyen uluslararası kuralları uyguluyor ve bu kurallara saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu arada Fransız gazeteci Julia Vergely'nin Paris Charles de Gaulle havalimanındaki duyuru ekranlarına dair paylaştığı bir fotoğraf, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Fotoğrafta isimleri belirtilen kişilerin uçamayacakları uyarısı yapılıyor ve Air France müşteri hizmetlerine başvurması isteniyor. Çok sayıda kullanıcı, bu uygulamanın 1940'lı yıllardaki Nazi Almanyası'nı anımsattığını belirterek uygulamayı kınadı.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- IŞİD, İdlib’e Saldırabilir!
- Bir ‘Azgın Boğa’, Ama, Geri Çekilmeye de Hazır...
- Kanada'da Camiye Silahlı Saldırı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
- ABD ve Suudi Arabistan 'Güvenli Bölgeler'de Anlaştı
- 4 Eyalet Mahkemesi Daha Başkanlık Kararnamesini Askıya Adı
- Duterte’den ABD’ye: Filipinler’de Silah Depolamayın
- Araçlar Artık HGS-OGS Tipi Etiketle Takip Edilecek
- Meslekten İhraç Edilen 15 Polise ByLock’tan Gözaltı
- Trump, Kral Selman ile Telefonda Görüştü
- Barada Vadisi Düştü! Direnişçiler ve Siviller Bölgeyi Terkediyor
- Donald Trump'a Beyaz Saray Önünde Protesto
- ABD’ye Gülen’in İade Edilmesiyle İlgili Yeni Belgeler Gönderildi
- IŞİD, İdlib’e Saldırabilir!
- Araçlar Artık HGS-OGS Tipi Etiketle Takip Edilecek
- Suriye'de 5 Muhalif Grup Birleştiklerini Açıkladı
- FETÖ Mağduriyetleri Referandumu Nasıl Etkiler?
- Türkiye'de 126 Bin 500 Hafız Var
- Beşşar Esed Öldü İddiası Sosyal Medyada En Konuşulan Konu Oldu
- İşgalci Netanyahu’dan Trump’a “Duvar” Desteği!
- Özel Harekât’ı Bombalayan Darbeci Askerlere Rekor Ceza Talebi
- El Kaide Bir ABD Askerini Esir Aldı
- ABD'de Federal Yargıç, Trump'ın Yasağını Askıya Aldı
- Adaletinizin Terazisini Sileyim Paslanmasın!
- CHP'li Vekilin 1 Milyon 200 Bin TL'lik Faturası Halka mı Ödettirilecek?
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim