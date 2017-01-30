Müslüman Yolcular ABD Uçağına Alınmadı

»Ana Sayfa»Dünya
30.01.2017 15:02
Müslüman Yolcular ABD Uçağına Alınmadı
Fransız havayolu şirketi Air France, Paris'ten ABD'ye gitmek için havaalanına gelen 15 müslüman yolcunun uçağa kabul edilmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşına ABD'ye giriş yasağı kararı sonrası Paris'ten bu ülkeye gitmek için havaalanına gelen 15 yolcunun geri çevrildiği bildirildi.

Fransız havayolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar ABD'ye gitmek için bilet alan veya aktarma yapan 15 yolcunun uçağa binişinin engellendiği" belirtildi.

Air France yetkilileri, bu yolcuların Trump'ın yasak kararı aldığı 7 ülkenin vatandaşı olduklarını fakat direkt bu ülkelerden geldiği anlamını taşımadığını kaydetti. Açıklamada, "Uçuşu iptal edilen yolcularla havayolu şirketinin ilgilendiği, hiçbirinin havaalanında kısıtlı kalmadığı ve geldikleri adrese geri dönmelerinin sağlandığı" ifade edildi.

Air France açıklamasında, yasağa maruz kalan ülke vatandaşlarının uçuş öncesi elektronik posta veya kısa mesajla uyarıldığı belirtilerek, "Bu şekilde Air France, havayolu taşımacılığını düzenleyen uluslararası kuralları uyguluyor ve bu kurallara saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu arada Fransız gazeteci Julia Vergely'nin Paris Charles de Gaulle havalimanındaki duyuru ekranlarına dair paylaştığı bir fotoğraf, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Fotoğrafta isimleri belirtilen kişilerin uçamayacakları uyarısı yapılıyor ve Air France müşteri hizmetlerine başvurması isteniyor. Çok sayıda kullanıcı, bu uygulamanın 1940'lı yıllardaki Nazi Almanyası'nı anımsattığını belirterek uygulamayı kınadı.

 

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