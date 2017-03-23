"Müslüman Şahsiyetin Siyasal ve Ahlaki Karakteri"

»Ana Sayfa»Etkinlik
22.03.2017 23:57
"Müslüman Şahsiyetin Siyasal ve Ahlaki Karakteri"
Dicle Üniversitesi'nde Müslüman Şahsiyetin Siyasal ve Ahlaki Karakteri adlı konferansı gerçekleştirildi.

Düşünce ve Hikmet kulübünün organize ettiği, araştırmacı ve yazar Kenan ALPAY'ı da konuşmacı olarak davet ettiği Müslüman Şahsiyetin Siyasal Ve Ahlaki Karakteri adlı konferansı Dicle Üniversitesi İlahiyat konferans salonunda  gerçekleştirildi.

Programın moderatörü Sezgin KARTAL açılış konuşması yapıp programın akışını arzettikten sonra Velat AKGEYİK'i  Kur'an tilaveti için davet etti. Kulübün sinevizyon gösterimi izlenildikten sonra Arş. Yazar Kenan ALPAY program konuşmasına başladı.

Alpay, müslümanlar arasında basit gibi algılanan ama tahrif boyutu çok büyük oranda ilerlemiş ahlak kavramının müslümanlara eksi getirilerini güncel örnekler vererek irdeledi. Tahrif boyutunun derecesinin yüksekliğini desteklemek için gündelik hayatından örnekler  veren Alpay, zahiren müslüman görünümünde olup  muhteva olarak müslüman şahsiyetten uzak olan bireylerle, zahiren bile müslüman bir görünümden uzak kişilerin -Asr süresinden alıntı yaparak- birbirilerine hakkı ve sabrı tavsiye etme konusunda rol değişikliğine gittiğini beyan etti. Peygamber hayatından alıntılar yaparak Ahlakın süreç  ve sonuç alma sıhhatini karşılaştırarak Ahlak önemi açısından vurgularda bulundu.  Siyasal alandaki müslüman  şahsiyetinede ümmet coğrafyasından örnekler vererek değinen Alpay konuşmasını sonlandırdı. Alpay, Program sonunda konferansa dinleyici olarak katılan İlahiyat fakültesi dekanı Ali AKAY ile dekan Akay'ın odasında hasbihal etti.

dyb-20170322-01.jpgdyb-20170322-02.jpgdyb-20170322-03.jpgdyb-20170322-04.jpg

dyb-20170322-05.jpg

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sivas Özgür-Der’de Referandum Konuşuldu15 Mart 2017 Çarşamba 17:45
  • Gaziosmanpaşa Özgür-Der'de “Bilgi ve Ahlak” Konuşuldu14 Mart 2017 Salı 23:43
  • Elazığ Özgür-Der’de “Doğu Türkistan” Konuşuldu13 Mart 2017 Pazartesi 20:57
  • Özgür-Der Van Şubesinde “Müslüman Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu13 Mart 2017 Pazartesi 20:14
  • Şehid Zafer Mert Son Yolculuğuna Uğurlandı13 Mart 2017 Pazartesi 20:06
  • Suriye’deki Şüheda Okulu’nu Yenilemek için El Ele Verdiler12 Mart 2017 Pazar 23:08
  • Muş Özgür-Der’de “Seyyid Kutub ve Kur’an Nesli İdeali” Konusu Ele Alındı12 Mart 2017 Pazar 14:00
  • BEYMÖD’den Diyarbakır Özgür-Der’e Ziyaret12 Mart 2017 Pazar 13:56
  • Batman’da “Ailede İletişim” Konusu İşlendi12 Mart 2017 Pazar 00:20
  • Tatvan Özgür-Der’de ''Seyyid Kutub'' Konuşuldu11 Mart 2017 Cumartesi 21:29
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van'dan Celalettin Elasan'ın Kız Kardeşi Vefat etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim