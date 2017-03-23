"Müslüman Şahsiyetin Siyasal ve Ahlaki Karakteri"
Düşünce ve Hikmet kulübünün organize ettiği, araştırmacı ve yazar Kenan ALPAY'ı da konuşmacı olarak davet ettiği Müslüman Şahsiyetin Siyasal Ve Ahlaki Karakteri adlı konferansı Dicle Üniversitesi İlahiyat konferans salonunda gerçekleştirildi.
Programın moderatörü Sezgin KARTAL açılış konuşması yapıp programın akışını arzettikten sonra Velat AKGEYİK'i Kur'an tilaveti için davet etti. Kulübün sinevizyon gösterimi izlenildikten sonra Arş. Yazar Kenan ALPAY program konuşmasına başladı.
Alpay, müslümanlar arasında basit gibi algılanan ama tahrif boyutu çok büyük oranda ilerlemiş ahlak kavramının müslümanlara eksi getirilerini güncel örnekler vererek irdeledi. Tahrif boyutunun derecesinin yüksekliğini desteklemek için gündelik hayatından örnekler veren Alpay, zahiren müslüman görünümünde olup muhteva olarak müslüman şahsiyetten uzak olan bireylerle, zahiren bile müslüman bir görünümden uzak kişilerin -Asr süresinden alıntı yaparak- birbirilerine hakkı ve sabrı tavsiye etme konusunda rol değişikliğine gittiğini beyan etti. Peygamber hayatından alıntılar yaparak Ahlakın süreç ve sonuç alma sıhhatini karşılaştırarak Ahlak önemi açısından vurgularda bulundu. Siyasal alandaki müslüman şahsiyetinede ümmet coğrafyasından örnekler vererek değinen Alpay konuşmasını sonlandırdı. Alpay, Program sonunda konferansa dinleyici olarak katılan İlahiyat fakültesi dekanı Ali AKAY ile dekan Akay'ın odasında hasbihal etti.
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