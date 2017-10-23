"Müslüman Şahsiyetin İnşasında Gündem Okumaları"

Dernek binasında yapılan dersin özeti şöyleydi:

Değerli kardeşler, Allah'ın selamı Resulullah'a, ashaba ve direnen kullarına olsun. Genel olarak İslam coğrafyasını kısaca değerlendireceğiz.

Baktığımızda "İslami Hareket" bastırılmakta, yok edilmek için her türlü çirkeflik yapılmaktadır. Demokrasi, insan hakları, eşitlik ve özgürlük nutukları atılmakta ama müslümanlara yapılan hiçbir zulüm, katliam ve haksızlıklar maalesef dillendirilmemektedir.

Emperyalistler bugün birbiriyle adeta yarışır şekilde müslüman kanı dökmektedir. ABD, Rusya, İsrail, AB ve zalim İran ile Beşşar, Sisi katilini sayabiliriz. Mısır'da, Irak'ta ve Suriye'de ABD-Rusya işbirliğini açıkça gördük. Batılıların gözünde İslami Hareket ve müslümanların maslahatını gözeten kim varsa ya terörist ya da destekçisi oluyor/olduruluyor.

Bunu Türkiye'de Ak Parti ve İslami mücadele veren camialar üzerinde de yapıyorlar. İslam coğrafyasında Hamas, Müslüman Kardeşler ve Katar'a bile yaptılar. Her türlü baskı ve kuşatma yapılmaktadır. Dünyanın her yerinde müslümanlara baskı, kuşatma giderek artmaktadır.

Değerlerimiz, arzularımız tehlike olarak görülmekte ve dünyaya böyle sunulmaktadır.

Kardeşler, dikkatli olmazsak, teyakkuzda olmazsak kuşatmalara teslim olup istedikleri gibi köle bir hayata razı oluruz.

Bütün bunlara baktığımızda müslümanların bazı konularda yanlış yaptığını görüyoruz. Yani tehlikenin farkında olmama ya da gerekli önlemleri almama bunların başında geliyor.

Müslümanlar olarak şunlara dikkat etmek zorundayız:

1) Biz olma bilincini tekrar ele almalıyız. Biz'i biz yapan değerleri bulmalıyız.

2) Özgür olmak istiyorsak kalben ve zihnen temiz olmalıyız. Sahih bilgi bunun başında gelir.

3) Resmi ideolojinin dayattığı şeylerden rahatsız olmalıyız. Bunlara itiraz etmek, reddetmek akidemiz ve salih bir kul olmanın ana unsurlarıdır.

4) Müslüman kimliğimizi/duruşumuzu vahiy belirler. ( Fussilet-34)

5) Milliyetçi/ulusalcı söylem ve eylemlerden beri olmalıyız. Bunlara alışma, destekleme ve bunları kutsamadan bunlardan uzak durmak kimliğimizin gereğidir.

6) Müslümanlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar. Hayatın her alanında bunu yapmalıyız. (Al-i İmran-102)

6) Bizler bütünlükçü olmakla mükellefiz. Şartlara göre değil Allah'ın emrettiği her yerde ve her zamanda müslüman gibi inanıp ona göre de yaşamalıyız.

7) İzzeti olmak ve şerefi nerede arayacağımızı bilmek zorundayız.İzzet ve Şeref Allah'ın, Resulullah'ın ve mü'minlerin yanındadır.

8) Cemaat olmakla sorumluyuz. Bu Kur'ani bir emirdir. Cemaat müslümanın zırhıdır. Bugün FETÖ vb. nedenlerden bu kavram kirletilmiş ve kötü gösteriliyor. Cemaat olmak Rabbimizin emridir. Buna asli anlam ve işleviyle sahip çıkalım/çıkmalıyız. Resulullah ve sahabinin hayatında cemaat en önde geliyor.

9) Kapitalist kuşatmayla karşı karşıyayız. Hayatın meşgalesinde savrulabiliyoruz. Seküler hayatın getirdiklerine/ dayattıklarına direnmeliyiz. Müslüman bir duruş sergilemeliyiz.

10) Sonuçlara bakarak hareket etmemeliyiz. İslami mücadelede savaşırken kazanmak ya da kaybetmekten ziyade asıl bilmemiz gereken mücadelenin her şartta devamlılığıdır. Zafer ise Allah'ın bize lütfü olur. Bize düşen seferdir, azimdir, dirençtir.

11) Hayatınızın amacı temelde Rabbimizi razı etmektir. Birilerini veya nefsimizi değil sadece O'nun rızasını kazanmakla sorumluyuz. Allah'ı razı etmişsek ne mutlu bize!