Müslüman Kuruluşlar Trump'un Yardımını Reddetti

ABD'deki 4 Müslüman eğitim kuruluşu, Başkan Donald Trump'ın "İslam karşıtı politika ve söylemleri" nedeniyle, "aşırılıkla mücadele" amacıyla verilen devlet yardımını geri çevirdi.

Trump'un politika ve söylemlerine karşı olan İslami eğitim kuruluşları, eski Başkan Barack Obama döneminde Beyaz Saray'ın federal yardım fonlarından "aşırılıkla mücadele" amacıyla Müslüman okullarına verilen hibeyi reddetmeye başladı.

Kaliforniya'daki özel İslami yüksek lisans okulu Bayan Claremont'un 800 bin dolarlık hibeyi reddetmesiyle, bu yardımı geri çeviren İslami eğitim kuruluşu sayısı 4'e çıktı.

Los Angeles bölgesindeki en eski ve en büyük caminin bağlı olduğu Güney Kaliforniya İslam Merkezinin Din İşleri Müdürü Jihad Turk'un 2011'de kurup başkanlığını yaptığı Bayan Claremont, devletten en fazla yıllık yardım alan okullar arasında ikinci sırada bulunuyordu.

Virginia Potomac Falls'taki "Unity Productions Vakfı" da daha önce yaptığı açıklamada, 396 bin 585 dolarlık aşırılık yanlısı ideolojiler ve şiddetle mücadele edecek eğitim filmleri yapımına ilişkin hibeyi, "yeni yönetiminin getirdiği değişiklikler nedeniyle" reddettiğini açıklamıştı.

Michigan eyaletinin Dearborn kentindeki "Leaders Advancing and Helping Communities" adlı eğitim kuruluşu ise "mevcut siyasi iklim" gerekçesiyle 500 bin dolarlık hibeyi reddettiğini duyururken, Minneapolis'te eğitim alanında faaliyet gösteren, Somali asıllıların kurduğu sivil toplum kuruluşu Ka Joog benzer gerekçeyle 500 bin dolarlık hibeyi geri çevirdi.

ABD'de Müslüman eğitim kuruluşlarına "aşırılıkla mücadele yardımı", eski Başkan Obama'nın birinci döneminin son yılı 2011'de başlamıştı. Yardım, Beyaz Saray'a bağlı ABD İç Güvenlik Bakanlığının Toplum Ortaklıkları Bürosu tarafından veriliyordu.

Bu arada, 800 bin doları Trump yönetiminden almayı reddeden Bayan Claremont okulu için internet sitesi üzerinden, 800 bin dolar toplanmasını hedefleyen "Bayan'a yardım et, Trump'ın $'ına hayır" başlıklı yardım kampanyası başlatıldı.