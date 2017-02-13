Müslüman Kuruluşlar Trump'un Yardımını Reddetti

»Ana Sayfa»Dünya
13.02.2017 08:44
Müslüman Kuruluşlar Trump'un Yardımını Reddetti
ABD'deki 4 Müslüman eğitim kuruluşu, Başkan Donald Trump'ın "İslam karşıtı politika ve söylemleri" nedeniyle, "aşırılıkla mücadele" amacıyla verilen devlet yardımını geri çevirdi.

Trump'un politika ve söylemlerine karşı olan İslami eğitim kuruluşları, eski Başkan Barack Obama döneminde Beyaz Saray'ın federal yardım fonlarından "aşırılıkla mücadele" amacıyla Müslüman okullarına verilen hibeyi reddetmeye başladı.

Kaliforniya'daki özel İslami yüksek lisans okulu Bayan Claremont'un 800 bin dolarlık hibeyi reddetmesiyle, bu yardımı geri çeviren İslami eğitim kuruluşu sayısı 4'e çıktı.

Los Angeles bölgesindeki en eski ve en büyük caminin bağlı olduğu Güney Kaliforniya İslam Merkezinin Din İşleri Müdürü Jihad Turk'un 2011'de kurup başkanlığını yaptığı Bayan Claremont, devletten en fazla yıllık yardım alan okullar arasında ikinci sırada bulunuyordu.

Virginia Potomac Falls'taki "Unity Productions Vakfı" da daha önce yaptığı açıklamada, 396 bin 585 dolarlık aşırılık yanlısı ideolojiler ve şiddetle mücadele edecek eğitim filmleri yapımına ilişkin hibeyi, "yeni yönetiminin getirdiği değişiklikler nedeniyle" reddettiğini açıklamıştı.

Michigan eyaletinin Dearborn kentindeki "Leaders Advancing and Helping Communities" adlı eğitim kuruluşu ise "mevcut siyasi iklim" gerekçesiyle 500 bin dolarlık hibeyi reddettiğini duyururken, Minneapolis'te eğitim alanında faaliyet gösteren, Somali asıllıların kurduğu sivil toplum kuruluşu Ka Joog benzer gerekçeyle 500 bin dolarlık hibeyi geri çevirdi.

ABD'de Müslüman eğitim kuruluşlarına "aşırılıkla mücadele yardımı", eski Başkan Obama'nın birinci döneminin son yılı 2011'de başlamıştı. Yardım, Beyaz Saray'a bağlı ABD İç Güvenlik Bakanlığının Toplum Ortaklıkları Bürosu tarafından veriliyordu.

Bu arada, 800 bin doları Trump yönetiminden almayı reddeden Bayan Claremont okulu için internet sitesi üzerinden, 800 bin dolar toplanmasını hedefleyen "Bayan'a yardım et, Trump'ın $'ına hayır" başlıklı yardım kampanyası başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Jean-Marie Le Pen Hakkında Irkçılık Soruşturması Açıldı12 Şubat 2017 Pazar 08:12
  • Cemaat-i İslamiye Hareketinden Trump’a Ömer Abdurrahman Uyarısı12 Şubat 2017 Pazar 03:25
  • Brezilya Hükümeti Greve Giden Askeri Polisleri Affetmeyecek12 Şubat 2017 Pazar 03:22
  • Paris'te Polis Şiddeti Protesto Edildi12 Şubat 2017 Pazar 02:11
  • Ahmet Türk: Kelepçe Takılmadı11 Şubat 2017 Cumartesi 17:26
  • AB’den ABD’ye Uyarı: İç İşlerimize Karışma11 Şubat 2017 Cumartesi 12:05
  • Brezilya'da Polis Grevleri Yayılıyor11 Şubat 2017 Cumartesi 10:46
  • Kenya’da Kuraklık Nedeniyle “Ulusal Afet” İlan Edildi10 Şubat 2017 Cuma 21:57
  • Taksim’de İnşa Edilecek Camiye Ruhsat Verildi10 Şubat 2017 Cuma 20:23
  • Putin: Trump ile Görüşmeye Hazırım10 Şubat 2017 Cuma 18:28
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim