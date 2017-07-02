Müslüman Kadına Yönelik Domuzlu Saldırıya 6 Ay Hapis Cezası

İngiltere polisi tarafından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Alex Chivers isimli bir saldırganın, 8 Haziran’da Londra’nın kuzeyindeki caddelerden birinde yürüyen Müslüman bir kadına ve kızına yaklaştığını ve dini nedenlerle hakaret etmeye başladığını bildirdi.

Yüzünde maske olan Chivers, daha sonra kızın yüzüne bir parça domuz jambonu ile vurdu. Açıklamada, kızın yaralanmadığı, ancak olayın etkisiyle şok geçirdiği belirtildi.

Chivers’in arkadaşının ise olayı kameraya çektiği öğrenildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, mahkeme, İngiltereli saldırganı “saldırı” ve “kamu düzenini bozma” suçlamalarıyla 26 hafta hapis cezasına çarptırdı.

Chivers ayrıca mağdur kıza 115 sterlin ödemeye mahkûm edildi.