Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle Mükelleftir
Müslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
Ramazan Yazçiçek
Yoldakiler
Tevhid akidesinin verdiği özgüvenle masalımsı dünyalarda yaşamak kolaydır. Önemli olan bunaltıcı problemlerin yaşandığı dönemlerde muvahhid kalabilmektir.
Müslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır. Bunun yolu Kur'an’da ilk nazil olan ayetlerle birlikte gösterilmiştir. Yol buradan başlar… Tasavvurun inşası ile başlayan yol, amellerin ihyası ile devam eder. Bu yol, dîni Allah’a has kılma yoludur. Yol azığı, emrolunduğu gibi dosdoğru olmadır.
Etiketler: ramazan yazçiçek, dava adamı, dava
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