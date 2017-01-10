Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle Mükelleftir

»Ana Sayfa»Kuran Çalışmaları
10.01.2017 02:53
Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle Mükelleftir
Müslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.

Ramazan Yazçiçek
Yoldakiler

Tevhid akidesinin verdiği özgüvenle masalımsı dünyalarda yaşamak kolaydır. Önemli olan bunaltıcı problemlerin yaşandığı dönemlerde muvahhid kalabilmektir.

Müslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır. Bunun yolu Kur'an’da ilk nazil olan ayetlerle birlikte gösterilmiştir. Yol buradan başlar… Tasavvurun inşası ile başlayan yol, amellerin ihyası ile devam eder. Bu yol, dîni Allah’a has kılma yoludur. Yol azığı, emrolunduğu gibi dosdoğru olmadır.

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