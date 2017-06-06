Müslüman Âlimler Birliği’nden Katar’a Ablukanın Sona Erdirilmesi Çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Ahmed Er-Reysuni, yaptığı yazılı açıklamada, "Alimleri, kanaat önderlerini ve aydınları, Katar’a uygulanan ablukaya karşı durmaya ve ablukanın sona erdirilmesi için çaba sarf etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu ablukanın ümmetin birliğine ve Katar halkına zarar verdiğini belirten Reysuni, İslam alimlerinin, uygulanan ablukaya karşı açık bir şekilde durduklarını beyan etmeleri gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen dün "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içerisinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.