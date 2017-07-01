Musa Anter Davası Sanığı Hamit Yıldırım'a Tahliye

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci yazar Musa Anter'i öldürmekle suçlanan Hamit Yıldırım'ı 5 yıllık tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye etti.

Cumhuriyet’in haberine göre 2012'de tutuklanan Hamit Yıldırım'ın 5 yıllık tutukluluk süresi 28 Haziran'da doldu.

Aynı gün resen toplanan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım’ın tahliyesine karar verdi, yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Mahkeme karar gerekçesinde davanın uzun sürmesini, bazı tanık ve sanıkların yurt dışında yaşaması ve ifade için ulaşamamasını gerekçe gösterdi.

Ne olmuştu?

1999 yılında düzenlenen iddianamelerle 11 sanığın ve 2005 tarihli iddianameyle yargılanan 5 sanığın yargılandığı JİTEM örgütüne ilişkin davalar 2010 yılında birleştirilmiş ve dava “JİTEM Ana Davası” olarak anılmaya başlanmıştı.

Bu sırada gazeteci yazar Musa Anter’in 20 Eylül 1992’de öldürülmesiyle ilgili 1992 yılında açılan soruşturma kapsamında, eski JİTEM tetikçisi Abdülkadir Aygan’ın fail olarak işaret ettiği Hamit Yıldırım 29 Haziran 2012’de gözaltına alınmıştı.

Hamit Yıldırım’ın 2 Temmuz 2012’de tutuklanmasıyla dava zamanaşımından kurtulmuş ve soruşturma sonucu hazırlanan 25 Haziran 2013 tarihli iddianame 5 Temmuz 2013’te Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Musa Anter Davası 23 Aralık 2014 tarihinde JİTEM Ana Davası ile birleştirilmiş ve 16 Ocak 2015 tarihinde ‘güvenlik’ gerekçesiyle Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nden Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledilmişti. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, birleştirme kararına itiraz etmiş ancak, itirazı değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 29 Ocak 2016 tarihli kararıyla iki davanın birleşmesi kesinleşmişti.

Birleştirilen iki dava Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.

25 Nisan 2016 tarihli duruşmada Musa Anter cinayetine ilişkin olarak ilgili bölgenin Terörle Mücadele Şubesi Ekip Amiri Hüseyin Özbilgin tanık olarak dinlenmiş, Musa Anter cinayeti olayında yaralanan Orhan Miroğlu da hem bilgi ve görgülerini anlatmış hem de Hamit Yıldırım’ı teşhis etmişti.

Davada Mehmet Eymür, emekli tuğgeneral Veli Küçük, Muhsin Kızılkaya, Diyarbakır Jandarma İstihbarat komutanı Cahit Aydın dinlendi.

Dava 27 Eylül 2017'de devam edecek.

Kaynak: Bianet