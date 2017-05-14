Muş Özgür-Der Üyeleri ve Misafirleri Piknikte Biraraya Geldi

Muş Özgür-Der, Hasköy Özgür-Der ile birlikte 14.5.2017 (Pazar) tarihinde düzenlediği 5. Geleneksel Piknik etkinliğinde Temsilcilik üyelerini, Muş’taki Sivil Toplum Örgütlerinin yöneticilerinden ve Muş Alparslan Üniversitesi akademik ve idari personelinden misafirlerle ve Suriyeli sığınmacılarla biraraya getirdi.

Berce’de gerçekleştirilen piknikte, Temsilcilik Başkanı Erdal Eker misafirleri selamladıktan sonra yaptığı kısa konuşmada, Özgür-Der’in İslami mücadeledeki yerinden, Muş Temsilciliğinin bu yılki faaliyetlerinden ve önümüzdeki yıla dair yapacaklarından söz etti. Öğle namazının cemaatle kılınmasının ardından, pikniğe katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

Yemekten sonra gençlerle ip çekme, torba içinde koşma oyunu oynandı. Ardından muhabbet amaçlı yarışmalar tertiplendi. Piknik, ikindi namazının cemaatle kılınması ve çay ikramında bulunulmasının ardından, son buldu.