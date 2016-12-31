Muş Kardeşlik Platformu Halep’e 3 Tır Un Gönderdi
Muş’taki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları Muş Kardeşlik Platformu tarafından, bugün (31 Aralık 2016 Cumartesi) saat 10.00’da Muş Belediyesi önünden Halep’e doğru –biri Plaftorm üyesi MÜSİAD’a ait olmak üzere- 3 TIR yola çıkarıldı. Konuyla ilgili Platform Sekreteri Yusuf Kenan Atılgan, “Bu hayır-hasenat işine katkı sunan tüm üye STK’lara teşekkür ediyorum.” dedi. Soğuk havaya rağmen Muş’taki duyarlı Müslümanların ilgi gösterdiği basın açıklamasına Muş Alparslan Üniversitesi “Hayırda Buluşalım Topluluğu” danışmanı Hatip Erdoğmuş okudu. Ardından TIR’lar İslami İlimleri Araştırma ve Din Âlimleri Birliği Derneği Başkanı Mahsun Yıkın’ın okuduğu dua ile yola çıkarıldı.
Basın açıklamasının tam metni:
Bugün bizler burada Muş Kardeşlik Platformu olarak Suriyeli kardeşlerimize üç TIR un yardımını göndermek üzere burada toplamış bulunmaktayız… Suriye için yardım kampanyamızı ilk olarak Özgür Der Muş ve Hasköy Şubeleri başlatmışlardı… Ardından bizler de Muş kardeşlik Platformu olarak kampanyaya dâhil olduk ve yardımları Platform adına organize etme konusunda karar aldık… Muş Kardeşlik Platformu çatısı altında hizmet eden tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve yardımlarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz…
Suriye meselesi ümmetin meselesidir… Suriye meselesi bizim meselemizdir… Suriye’de Müslümanların direnişi zalimlerin her türlü kirli ittifakına rağmen devam etmektedir… Zalim Esed ve destekçileri tüm güç ve imkânlarına rağmen bu savaşı kazanamamışlardır… Suriye ümmetin kanayan yarasıdır ve bu yarayı sarmak elbette ki bizlerin görevidir… Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmak bizlerin hem kulluk görevi hem de kardeşlik hukukumuzun gereğidir…
Esed rejimi islami direnişe karşı küresel aktörlerin desteği ile ayakta kalabilmiştir… Kandan beslenen Baas rejiminin elbette ki sonu yakındır… İlk günden itibaren tüm gücüyle zalim Esed'in yanında duran ve Suriye halkını Baas rejimiyle birlikte katliamlardan geçiren İran da en az Baas rejimi kadar bu zulmün ve katliamların suç ortağıdır.
Geldiğimiz noktada ne dünyanın müstekbirleri olan ABD, Rusya, Çin ne de bunların kurduğu BM gibi güdümlü kuruluşlar bu vahşetin vebalini ve utancını kendi üzerlerinden kaldıramazlar. Politik söylemler ve diplomasi artık inandırıcılığını yitirmiştir. Zulmün siyaseti, diplomasisi olsa olsa zalime arka çıkıp güçlüden yana olan tavrını bâki kılacaktır. Çünkü bugüne değin yapılan bu olmuştur.
Dün İsrail'in Sabra'da- Şatilla'da, Deir Yasin'de yaptıklarına sessiz kalındı. Hama'da, Halepçe'de, Bosna'da yapılanlara sessiz kalındı. Cezayir'de, Irak'ta ve Mısır'da yapılanlara sessiz kalındı. Ve biz bunu çok iyi biliyoruz ki aynı şekilde zalimler Suriye'deki bu zulme de sessiz kaldılar ve sessiz kalacaklar. Çünkü zalimlerin ahlakı hiçbir zaman değişmez. Unutulmamalıdır ki zalimlerden merhamet beklemek sadece bir acizlik değil aynı zamanda büyük bir zillettir…
İnananları bir binanın tuğlalarına, bir vücudun azalarına benzeten Hz. Peygamberin sözüne uyarak vücudumuza sahip çıkmak, evimizi onarmak, kardeşlerimizle yek vücud olmak için burada toplanmış bulunmaktasınız… “Kardeşi aç iken tok yatan bizden değildir” diyerek evindeki bir lokma ekmeği muhtaçlarla, mazlumlarla paylaşan Hz.Peygamberin(S.A.V) yolunda olmak, Müslüman kalabilmek, insanlık onurumuzu muhafaza edebilmek için buraya toplanmış bulunmaktayız…
“Kim bir mazlumun yetişin ey Müslümanlar feryadını işitip de yardımına koşmazsa bizden değildir” sözünü buyuran Hz. Peygamberimizin(S.A.V) emrine uymak ve zalimlere karşı olduğumuzu göstermek için bir araya gelmiş bulunmaktayız…
Bu savaş ümmetin varlık savaşıdır… Zalimlerin islam coğrafyasını işgal ettiği bu dönemde birbirimize kenetlenmemiz, bir ve beraber olmamız gerektiği herkesin kabul ettiği bir gerçektir… Eğer bugün bizler bir ve beraber olmaz, birbirimize düşer, zalimlerle değil de birbirimizle uğraşırsak felaketlerin bizleri bulması kaçınılmaz olacaktır… Artık kardeş olmanın, birbirimize kenetlenmenin, tek ses, tek yürek olmanın zamanıdır…
“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” inancıyla yoğrulmuş bir gelenekten gelen ümmetin bir azası olan biz Müslümanlar, aramıza çizilen sınırlara inat, yaşanan vahşet ve katliamlara sessiz kalmayarak safımızı belli ediyoruz. Hayatın akışı içerisinde bize dayatılan kapitalist dünyevileşmenin, modern tüketim hengâmesinin bize asli görevlerimizi unutturduğu böyle bir zamanda burada mazlum Suriyeli kardeşlerimizin her zaman ve her şartta yanlarında olduğumuzu belirtmek, imanımızın ve şahitliğimizin gereğidir.
Suriye ve Halep için devam edecek olan yardım kampanyamızın duyarlı vatandaşlarımızın da desteğiyle amacına ulaşacağına olan inancımız tamdır. Suriyeli kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarına bir nebzede olsa ilaç olmasını temenni ettiğimiz kampanyamızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.
Masum insanların, hele de çocukların katledildiği acımasız savaşların bir an önce bitmesi için Rabbimize niyazda bulunuyoruz.
- Yorumlar 0
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “Araçları Sivillerin Üzerine Sürün”
- Yemen’den Getirilen 160 Hasta Afyonkarahisar’da Tedavi Ediliyor
- İranlı Gazeteci ve Aktivistler İran Katliamlarından Dolayı Özür Diledi
- Diyanet'ten Yılbaşı Uyarısı
- “Esed Rejimi İnsani Yardım Çağrılarımıza Cevap Vermiyor”
- Adalet Bakanlığı’nın 14 Eski Çalışanı Tutuklandı
- Türkiye, El-Bab’dan Başlayarak Suriye'yi Yeniden İnşa Etme Planı Hazırlıyor
- Trump'tan Putin'e Övgü
- Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik Tutuklandı
- Suriye’de Direnişçiler Tek Çatı Altında Birleşecek
- Sivas’taki ‘FETÖ’ Operasyonu: 5 Tutuklama
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber Savaş
- ‘Eski Türkiye’nin Kolunu Kopardığı Saçılık, Şimdi de KHK Mağduru mu Olacak?
- Şam’ın Fethi Cephesi’nden Halep Üzerine Açıklama
- ‘Sahabe Dönemi İktidar Kavgası’ (Kitap Değerlendirmesi)
- PYD/PKK Ateşkes Görüşmelerinde Muhatap Alınmamasından Rahatsız
- Balyoz Sanığı Ülgen'e 675 Bin TL Tazminat Ödenecek
- Karayılan'dan Şengal/Sincar'dan Çekilme Açıklaması
- Suriye Halkı Devrime Destek İçin Yeniden Sokaklarda!
- AK Parti'den Toplam 34 Kişiye FETÖ İhracı
- Batman Özgür-Der, Suriye’ye 5 Tır Yardım Gönderdi
- İran Hamas’ı Açık Açık Tehdit Etti!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim