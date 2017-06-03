Muş Hayırda Buluşanlar Topluluğu Sertifika Töreni

Muş Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu 2016-2017 Bahar Yarıyılı etkinlikleri kapsamında “Kur’an’ı Anlamaya Doğru” ve “İngilizce Pratik” adlı iki etkinlik organize etti. %20 devamsızlık sınırını aşmayan toplam 29 öğrenci, sertifikalarını Muş Belediye Başkanı Feyad Asya'nın, Atatürk Parkı’nda verdiği iftarın ardından Başkanın elinden aldı.

Topluluk sorumlusu öğretim elemanı Hatip Erdoğmuş, “Dönem başından itibaren ‘Kur’an’ı Anlamaya Doğru’ etkinliğimize öğrencilerin yanında öğretim elemanlarından da katılım oldu. Derslere düzenli katılan öğrencilerden yirmi dokuzu sertifika almaya hak kazandı. Öğle yemeğinden ve dinlenme saatlerinden fedakârlık edip etkinliklere katılan öğrenciler adına Feyat Asya Beye teşekkür ediyoruz.” dedi.

Topluluk öğrenci başkanı Nurhan Eğin ise “Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında (2017-2018) daha geniş bir etkinlik yelpazesiyle üniversitemizde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Kurs ve atölye üst başlıkları altında –tamamı ücretsiz- dokuz farklı etkinlik olacak. Tüm öğrenci arkadaşlarımızı, kontenjanları sınırlı etkinliklerimizden faydalanmak için şimdiden kayıt yapmalarını öneriyorum.” dedi.

Topluluk etkinliklerinde aktif rol alan öğrencilerden Esra Merve Çakabay, “Katılım belgelerimizi bize iftar veren Belediye Başkanı Feyad Asya Beyin elinden almak bizi sevindirdi. Ek etkinliklere katılan öğrencilere değer verilmesi güzel bir şey. Topluluk olarak bu yıl çok önemli etkinlikler yaptık. Bu etkinliklere aktif olarak katılmaya çalıştım, katılmaya da devam edeceğim.” dedi.