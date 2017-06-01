Muş Hasköy Said Nursi İmam Hatip Ortaokulu Akademik Bilgi ile Tanıştı

Hasköy Özgür-Der'in katkılarıyla ve Üniversitemiz ile Muş Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokole uygun olarak İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Kayacan, 1.6.2017 tarihinde Muş Hasköy Said Nursi İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen “Farkımız Okumak Olsun” etkinliğine katıldı.

TÜBİTAK ile birlikte yürütülen proje kapsamında, yaklaşık iki aylık bir süre zarfında, öğretim üyemizin “Kur’an’ın Hz. Peygamber’i (s) Eğitmesi” adlı yüksek lisans tezini okuyan öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştiren Kayacan, Kur’an’ın Hz. Peygamber’i (s) eğitirken kullandığı yöntemleri anlattı. Program, sorular bölümünün ardından sona erdi.

Haber-Foto: Ali Haydar Adlim