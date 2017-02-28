Muş Alparslan Üniversitesi’nde “28 Şubat Paneli” Düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesi’nde Hayırda Buluşanlar Topluluğu, Türkiye’de yirmi yıl önce yaşanmış olan 28 Şubat 1997 darbesinin yıl dönümünde darbe konulu bir panel düzenledi.

Kur’an okunması, topluluk başkanı Nurhan Eğin’in topluluk faaliyetleri hakkında bilgi vermesinin ardından başlayan ve Yrd. Doç. Dr. Şirin Gül’ün yönettiği panelde davetli panelistler Hülya Kayacan ve Zeliha Kartal idi.

Panel yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Şirin Gül, 28 Şubat’ta dönemin hükümetinin istifaya zorlandığını, bunun toplumda kabul edilmesi mümkün olmayan bir yara açtığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Darbeciler kendilerince irticayla mücadele kararı alınca birçok insan tabipler odasından, barolar birliğinden, üniversitelerden, yani kamusal alandan diskalifiye edildi. Allah’a hamd olsun ki hastanelerden dahi korktuğumuz o dönemi geride bıraktık. Ama hâlâ hak batıl mücadelesi devam ediyor ve kıyamete kadar da sürecek. İnanmış, güvenmiş, kendisi için istemediğini başkası için de istemeyecek bir ahlaki referansa sahip insanlar hem kendileri hem de bütün insanlar için ışık olmaya devam edecekler. Bazıları korkuyor ama biz batıla karşı mücadelemize devam edeceğiz.”

28 Şubat sürecinde öğretmenlikten atılan (Ekim 2000) ve altı yıl göreve dönemeyen panelist Hülya Kayacan, öz değerlerinden uzaklaşmış, Batı taklitçisi, kendisini ülkenin asıl sahibi sanan bir darbeci ekibin, irtica ile mücadele ettikleri iddiasıyla Türkiye’de 28 Şubat 1997’de yönetime el koyduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Darbeciler o tarihte seçilmiş hükümeti devirdi. Dindar kesim sosyal hayatta söz sahibi olmasın diye bazı gayr-ı meşru düzenlemeler yaptı. Memurlar işlerinden, öğrenciler okullarından atıldı. Bu müdahalenin kötülüğü başörtüsü yasağı ile somutlaştı ve darbe karşıtı eylemlerde başörtüsü, direnişin sembolü oldu. İslami kesim büyük bir duyarlılık örneği göstererek bu darbeye karşı yıllarca direndi. Bunlardan zihinlere en çok kazınanı belki de 1998 yılında gerçekleştirilen el ele eylemi idi. Bu eyleme ülkenin bir ucundan diğerine katılım oldu. Müslümanların darbe karşıtı çabaları sonuç verdi ve bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat süreci, birkaç sene içinde tarihin çöplüğüne atıldı.”

Hülya Kayacan, öğretmenlikten atılma konusunda yaşadıklarını da şöyle anlattı:

“Öğretmenliğe 1996 yılında atandım. Stajyerdim, kurslarda tutanaklar tutuldu, soruşturmalar açıldı. 6-7 başörtülü bayan vardı. Bazı arkadaşlar tahammül edemeyip istifa ettiler. Başörtülü hanımlar, ‘Allah’ın emrinin olduğu yerde kula itaat edilmez.’ dedikleri için onlara açtıkları soruşturmaların dozunu artırdılar. Sürgün cezası verdiler. İlçeye, ilçeden kasabaya sürgün edildiler. ‘Sen öğretmen misin? Bu ne hal?’ denilerek hakaret edildi. Allah’ın örtünme emrine itaat etmek dışında bir amacımız yoktu. Mağdur psikolojini hiçbir zaman kabul etmedik. Direndik. Allah bir daha yaşatmasın. O dönemi yaşadığımız için bugünkü kazanımların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Müdür olacaksın denseydi ‘Hadi canım!’ derdik. Döneme dair güzel yaşanmışlıklar da var. Başörtüsü eylemleri esnasında kırma, dökme, hırsızlık gasp gibi bir eylem söz konusu olmadı. Kimseye zarar verilmedi. Eylemler, yaşanan haksızlıklara karşı adaletin sesini duyurmak içindi. Bugünlere geldik, elhamdülillah. Elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz. Bu imkanları kullanmazsak Allah bir şekilde onları elimizden alır. Başörtülü sayımız arttı. Ama tesettürümüzün içinin boşadığına dair emareler görmekteyiz. Bilincimizi kuşanmalı ve 28 Şubat zulmünü bize yaşatanlara tekrar bu fırsatları vermemeliyiz.”

Malatya Belediyesi’nde muhasebeci olarak örtüsüyle çalışıyorken istifa etmek zorunda kalan, Hasköy Özgür-Der Kadın Komisyonu Başkanı Zeliha Kartal, 28 Şubat sürecinde devletin yönünün Batı’ya döndüğünü, dinin yeri olmayan bir sistem oluşturulduğunu söyledi ve şunları ekledi:

“28 Şubat sürecinde, azınlık bir yönetim nasıl bir kıyafet giyileceğini belirlemeye kalktı, erkeklerin de saçına, sakalına müdahale etti. Anadolu halkının insanları kız çocuklarını okula göndermediler. Din hayatın dışına atılmaya çalışıldı. İnananlara, ‘Bu kıyafetle şekilde okuyamazsınız.’ denilerek engel çıkarıldı. Başörtüsüne iğne takanlar, ‘siyasi tutum takınmakla’ suçlandı. Okuyan dindar sayısı belirli bir yere geldi. Belediyelerde de başladı bu olaylar. 28 Şubat imam hatip okullarına da darbe vurdu. İslami kesimi, devletin tüm kademelerinden silmeye çalıştılar. Doktorlar, başörtülü hanımları hastanelerde tedavi etmedi. Bundan dolayı yaşlı bayan bir hasta vefat etti. Askerlerin yemin törenine anneleri başörtülü diye alınmadı. İnananların iktidarda söz sahibi olmamaları istendi. Bunlar öyle bir ölçüp biçiyorlardı ki A, B, C planları vardı. Örtülü bir kızı kullandılar. İslam’ı toplumu bozucu gibi bir özellik koyup kullandılar. Bugün bile koalisyonları hatırladıkça sinirlerim bozuluyor. Darbeciler gece karar, sabah balans ayarı veriyordu. Müslümanlar darbeye direnişten hiç vazgeçmedi. Biraz duygusal oluyoruz şimdi, o zaman hiç hüzünlenmiyorduk. İmtihan edildiğimizi biliyorduk ve mücadelemize devam ediyorduk. Acaba çocuklarımız eğitimlerine devam edebilirler mi diye düşünüyorduk. 28 Şubat direnç ve mücadele dönemiydi. Umut aşılayanlara bunu devam ettirenlere selam olsun. Bu davalardan hala tutuklu 600 kişi var. Bunların torunları olmuş, hala içeride tam olarak bu mağduriyetler giderilmedi. Oturma eylemleri, okul önünde bekleme gibi eylemler yaptık. Bunlarla mı baş edeceksiniz deyip gülüyorlardı. Zararları karşılaştırdığımızda 380 milyar dolaylarında bir maliyet çıktı. Fişlenen memurlar vardı kılık, kıyafetlerinden dolayı. Vakıf ve dernekler kapatılıp mal varlıklarına el konuldu. Bizi ayıranların bir planı vardı. FETÖ lideri, o tarihlerde darbecilere destek verdi. 28 Şubat bir neslin 15 yılını aldı. 15 yıl öncesine gitseniz neler kaybedersiniz? Eğitim, evlilik, iş, sağlık... Üzüldüğümüz bazı şeyler var. Bugün rahatız, namaz kılma imkanlarımız var. Mescitlerimiz, okullarımız yok diye üzülürdük. Şimdi de mescitlerin boşluğuna üzülüyoruz. Okulda namaz kılamadığımız için, okula yakın evler tutuyorduk. Kur’an’ı anlamaya çalışıyoruz. Zor şartlardan bu şartlara gelince niye gevşedik? İşten yorulduğunda başka bir işe koyul. Kitap okumak için kitap bulamazken, şimdi boş zaman bulamama bahanesine üzülüyoruz. Şimdi başörtülü sayımız fazla ama maalesef içi boş. Nitelik bu yüzden çok önemli. Örtünen arkadaşlarınız içini doldursun. Yolda bir çekirdeği yemeye çekinirdik. Şimdi ise telefonda bile sesine dikkat etmeyenleri görüyoruz. Allah rızası için cesaretli olmamız lazım. Kardeşlik vardı çok güzel. Bir amaçları da kardeşliği, ümmet bilincini kaldırmaktı. Mücahit, Şehadet gibi isimler kayda geçmiyordu. Bugünler güzel görünebiliyor ama kaybedebiliriz. Rahatız diye rehavete kapılamayalım. 28 Şubat’ların yaşanması değil başlamasına izin vermeyelim.”

Sorular bölümünün ardından program sona erdi.