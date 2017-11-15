Mursi’ye 4 Yıl Boyunca Sadece 3 Kez Görüş İzni Verildi!

AA muhabirine konuşan Muhammed Mursi’nin Savunma Heyeti Başkanı Abdulmunim Abdulmaksud, Temmuz 2013’te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasından bu yana Mursi’ye yalnızca 3 kez ziyaret izni verildiğini belirtti.

Abdulmaksud, “Kahire Ceza Mahkemesi’nin pazartesi günü aldığı karar kapsamında emniyet dün akşam Mursi ile Tora Hapishanesi’ndeki hücresinde bir saat 15 dakika görüşmemize izin verdi.” dedi.

Savunma Heyeti Başkanı, görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

4 yıldır hapishanede bulunan Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi’yle 3. kez görüşebildiğine dikkat çeken Abdulmaksud, şunları söyledi:

“İlk olarak 2014’te Burc el-Arab Hapishanesi’nde savunma heyetiyle birlikte Mursi ile görüşme fırsatı bulduk. İkinci görüşme, haziran ayında Tora Hapishanesi’nde eşi, çocukları ve benimle olandı. Üçüncüsü de dün yine benim ziyaretimdi.”