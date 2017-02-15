"Mursi Yönetimi İsrail'in Başına Gelen En Büyük Musibetti"

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15.02.2017 19:21
"Mursi Yönetimi İsrail'in Başına Gelen En Büyük Musibetti"
Tunus Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, Sudan'da katıldığı bir sempozyumda ortadoğu intifadalarını değerlendirdi.

Tunus eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, "Arap devrimlerinin başarısız olduğunu, başarısızlığa uğratıldığını ancak karşı devrimlerin de başarısızlıkla sonuçlandığını" belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Merzuki, Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen "Arap Baharı" konulu sempozyumda yaptığı konuşmada, "Devrimimiz başarısız oldu, Mısır devrimi de darbe ve uluslararası operasyonlar odasının devrimi saf dışı bırakmak için bütün güçlerini kullandığı dış faktörlerle başarısız kılındı." dedi.

Mısır'da karşı devrimin de başarısızlıkla sonuçlandığını dile getiren Merzuki, "Mısır'da karşı devrim de başarısız oldu. Despot rejim "daha güçsüz" olarak tekrar yönetimi eline aldı." görüşünü dile getirdi.

Devrimleri başlatanların da "İslamcı ya da solcu" şeklinde sınıflandırılmasını doğru bulmadığını söyleyen Merzuki, "Devrimleri, İslamcılar ya da solcular değil hiçbir şeyi olmayan insanlar başlattı. Arap devrimleri, solcular, İslamcılar ya da demokratiklerin ideolojisinden bağımsız bir şekilde kendiliğinden gelişti." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus devrimine ilişkin de konuşan Merzuki, şunları kaydetti:

"Tunus devrimi yarı başarılı yarı başarısız oldu. Uluslararası operasyonlar odası Tunus'u kan ve darbeye boğmak istiyordu. Onların planlarını bozduk. Tunus'ta İslamcıları yönetimden uzaklaştırmak için 20 bin ölüyü gözden çıkarmaya hazır olduklarını söyleyenler olmasına rağmen barışçıl ve demokratik bir geçiş yaşandı. Uluslararası operasyonlar odası bizi iç savaşa sürükleyemedi."

Devrimde yaşanan tüm bu kazanımların yanı sıra yine de "başarısız" olduklarına dikkati çeken Merzuki, "Başarısız olduk, çünkü eski rejim sandıkla, medya gücü ve parayla geri döndü." ifadelerini kullandı.

Merzuki, uluslararası operasyonlar odası ifadesine açıklık getirmedi ancak, Arap Baharı'nın yaşandığı birçok ülkede iç savaş çıkarmak amacıyla "karşı devrimleri finanse eden taraflar" olduğuna dikkati çekti.

"MURSİ YÖNETİMİ İSRAİL'İN BAŞINA GELEN EN BÜYÜK MUSİBETTİ"

"Yemen ve Libya'da kendi halkına savaş açan eski rejim, çok çaba sarf etmesine rağmen şu ana kadar yönetime geri dönemedi" diyen Merzuki, "Bizler bir dizinin sonunu değil başını izliyoruz. Devrimler sona ermedi yeni başlıyor. Tunus'ta sivil direniş devrimin hedeflerini gerçekleştirmek için ikinci aşamayı başlatmak amacıyla örgütleniyor." ifadelerini kullandı.

Arap Baharı'nın Batı tarafından desteklendiği yönündeki iddiaları da kabul etmeyen Merzuki, Batı ülkelerinin Arap ülkelerindeki pazarlarını açmak için istikrar ve liberal ekonomi istediğini, İsrail ile eski yönetimlerin ise bunu sağladığını hatırlatarak, sözlerini "Batı bu devrimleri nasıl desteklesin? Mursi yönetimi İsrail'in başına gelen en büyük musibetti." şeklinde tamamladı.

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