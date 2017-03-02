Murat Belge Beraat Etti

»Ana Sayfa»Hukuk
02.03.2017 12:56
Murat Belge Beraat Etti
Yazar Murat Belge, Taraf gazetesinde yayınlanan bir yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Yazar Murat Belge'nin, Taraf gazetesinde yayınlanan bir yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Belge, duruşmayı izleyen yazar Orhan Pamuk ile birlikte gazetecilere açıklama yaptı.

Duruşmada söz alan Belge'nin avukatlarından Bahri Bayram Belen suça konu yazının içeriğinde hakaret olmadığını belirterek, "Yazı siyasi olaylara karşı yapılan bir eleştiridir, söz konusu yazı basın özgürlüğü kapsamındadır" dedi.

Belge'nin bir diğer avukatı Sinem Birsin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek Belge'nin beraatını talep etti.

Mahkeme, Belge hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığını ancak suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Belge'nin beraatına karar verdi.

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