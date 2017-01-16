Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç Gözaltına Alındı

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16.01.2017 12:20
Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç Gözaltına Alındı
Van’da PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Van’ın Muradiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında Van’ın Muradiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç hakkında gözaltı kararı verildi.

AA’da yer alan habere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında gözaltına alınan Tunç, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak’ta, PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri, yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 16 kişi gözaltına alınmıştı.

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