Münbiç’te PKK/PYD Zorbalığı!

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, Suriye’nin Halep ilinde bulunan işgal ettiği Münbiç ilçesinde gençleri zorla silah altına almak için toplu tutuklamalara girişti.

Rastgele Tutukluyorlar

Yeni Şafak’ın Münbiç’teki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, PKK/PYD, Halep’in Ayn el-Arab ilçesinden (Kobani) yaklaşık 200 militanı, gençleri zorla silah altına almaları için Münbiç’e gönderdi.

PKK/PYD unsurları sabah saatlerinde Münbiç’in merkezindeki ana yollara, kentin giriş ve çıkışlarına onlarca kontrol noktası kurarak 18 ila 31 yaşlarındaki erkekleri rastgele tutuklamaya başladı.

Kamplara Gönderildi

Örgüt söz konusu kontrol noktalarını Cerablus Yolu Mahallesi, Matahin Kavşağı, ilçe merkezinin girişindeki el-Cezire Mahallesi’nin doğu tarafı ve ilçenin kuzeydeki girişine kurdu. PKK/PYD ayrıca ilçeye yakın Farat ve el-Kersan köylerinde seyyar kontrol noktaları oluşturdu.

Örgüt, tutukladığı gençleri işgal ettiği Ayn el-Arab kırsalındaki kamplara sevk etti.

İlçede Geniş Katılımlı Gösteriler

PKK/PYD’nin uygulamasına büyük tepki gösteren Münbiç esnafı, el-Bab Askeri Meclisi’nin çağrısı üzerine dün genel greve gitmişti. İlçe sakinleri tutuklamaların ardından önceki gün ilçe merkezi ve bazı köylerde geniş katılımlı gösteriler düzenlemişti.