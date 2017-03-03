Münbiç'te Panik, ABD Askeri Unsurları Cerablus Sınırına Kaydırıldı
PYD/PKK'nın paravan kuruluşu Münbiç Askeri Konseyi dün, Esed güçlerinin Münbiç'e gireceğini duyurmuştu.
Ancak açıklamada, rejim güçlerinin ilçenin batı uçlarına yerleşerek, PYD/PKK ile Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında set oluşturacağı iddia edilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı ise öğleden sonra yaptığı açıklamayla rejim ordusunun Münbiç ve çevresini örgütten devralacağını bildirmişti.
Gelişmeler, önceki gün ÖSO'nun Münbiç'e yakın iki köyü PYD/PKK'dan kurtarması ve Türkiye'nin PYD’nin ayrılmaması halinde Münbiç'i hedef alacağı uyarısının ardından yaşandı.
Diğer taraftan, AA'ya bilgi veren yerel kaynaklar, rejim güçlerinin yerleşeceği duyurulan hatta henüz askeri hareketlilik olmadığını bildirdi.
Esed rejiminin de PYD/PKK ile anlaşmaya dair açıklama yapmaması dikkati çekiyor.
Rejim güçleri, geçen ay sonunda Rusya'nın hava desteğiyle IŞİD'in elindeki Bab'ın doğu ve güney kesimlerine ilerlemeye başlamış, geçen pazartesi Münbiç'e ulaşmıştı.
Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO'nun önüne set çekilerek, IŞİD’le teması kesilmişti.
Rusya ve PYD/PKK'nın yaptığı açıklamaların gerçekleşmesi durumunda, Münbiç'teki PYD/PKK örgütüyle Fırat Kalkanı unsurları arasına set çekilmiş olacak.
ABD güçlerinde hareketlilik
Rejim ve PKK/PYD arasındaki anlaşmanın açıklanmasıyla Münbiç içindeki ABD askerlerinin bir kısmı zırhlı araçlarla ilçenin kuzey uçlarında konuşlandı.
Münbiç içerisinden AA'ya bilgi veren görgü tanıkları, PYD/PKK militanlarıyla Hilvanci köyünde konuşlanan ABD unsurlarının, Fırat Kalkanı'nın kontrol ettiği Cerablus'a sıfır konumunda bulunduğunu bildirdi.
Yerel kaynaklar, ABD güçlerindeki hareketlenmeyi, rejim ordusunun gelme ya da ÖSO'nun ilçeye kuzeyden yönelme ihtimaline karşı tedbir almak şeklinde değerlendiriyor.
PYD/PKK - rejim işbirliği
Suriye iç savaşında Esed rejimi ile PYD/PKK arasındaki işbirliği uzun süredir biliniyor.
PYD/PKK ve rejim, iç savaşın başından itibaren nadiren ve sadece küçük çaplı çatışmalara girdi. Aralarındaki güçlü işbirliği en fazla Haseke'de dikkati çekiyor. Örgüt, 2012'nin başında rejimden devraldığı Haseke'de rejime vergi vermeye devam ediyor. Rejim, kamu kurumlarını çalıştırırken, güvenliği rejim güçleri ve örgüt birlikte sağlıyor. Haseke'nin kuzeydoğusunda bulunan PYD/PKK kontrolündeki Rümeylan petrol sahası birlikte korunuyor. Çıkarılan petrolün bir kısmı rejime veriliyor.
Aralık 2015'te de rejim ve örgütün işbirliği Halep'e taşınmıştı. Haseke'de imzalanan ortak askeri eğitim ve strateji anlaşması yeni işbirliğini belirlemişti. Anlaşma, rejimin Şeyh Maksud ve Afrin'de örgüt militanlarına mühimmat ve eğitim vermesini içeriyor. Karşılığında da PYD/PKK, güçlerini Halep’te ÖSO'ya yönelik operasyonlarda rejimin hizmetine sunmuştu.
Rejim, örgütün, Afrin ilçesinden sonra Halep'in Şeyh Maksut ve Hüllük bölgelerinde "askeri akademi" kurmasını desteklerken, yaralı militanları da kendi uçaklarıyla Şam'daki devlet hastanesine taşıyor.
AA
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