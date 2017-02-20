“Mültecileri Bile Savaş Alanına Süren İran'ın İthamlarını Kabul Etmiyoruz!”
Dışi̇şleri̇ Bakanlığı Sözcüsü Hüseyi̇n Müftüoğlu, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin Türkiye'ye yönelik ithamlarına ilişkin, "Bölgedeki krizler nedeniyle ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesini kabul etmek de anlamak da mümkün değildir." ifadesini kullandı.
Müftüoğlu, konuya ilişkin soruya cevabında, İran'ın bölgedeki krizler nedeniyle ülkeye sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmediğini belirterek, bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.
"İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin, ülkesinin bölge politikalarının takdir edildiği ve adil bulunduğu yönündeki ifadeleri ise, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda bu ülke hakkında yoğun olarak dile getirilen endişe ve şikayetler karşısında büyük bir çelişki oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Müftüoğlu, "İran'ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir." açıklamasını yaptı.
AA
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