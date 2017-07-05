Mültecilere Yönelik Eylem Çağrılarına Soruşturma Açıldı

Son günlerde mültecilere yönelik eylemler öncesinde bazı sosyal medya hesaplarından “halkı örgütleyip, sokağa dökme” yönünde paylaşımlarda bulunulması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

AA’da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında 9’u Ankara’da olan 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası

Bu kişilerden 2’si Bursa, 6’sı Ankara’da olmak üzere 8’i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlıklı 216’ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında yürütülüyor.

Söz konusu fıkrada, “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü bulunuyor.