Mültecilere Türkçe, Türkiyelilere Arapça Öğretiyorlar

»Ana Sayfa»Dünya
16.04.2017 16:11
Mültecilere Türkçe, Türkiyelilere Arapça Öğretiyorlar
Irak’tan Kırşehir’e gelen mülteciler, iletişimde yaşadıkları sıkıntılardan yola çıkarak kurdukları dernek aracılığıyla mültecilere Türkçe, Türkiyelilere de Arapça kursu veriyor.

Kırşehir’i Sevenler Kültür ve Eğitim Derneği’nin Kuşdilli Mahallesi’ndeki merkezinde, hayırseverlerin desteğiyle başlatılan ücretsiz Türkçe kursuna 180 kişi, Arapça kursuna da 150 Türkiyeli katılıyor.

Dernek Başkanı Usame Abdurrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak’tan gelenler başta olmak üzere mültecilerle sosyal kaynaşma ve dayanışmayı arttırmak adına hayırseverlerin de katkısıyla dernek kurduklarını söyledi.

Kursun duyulmasıyla yoğun talep aldıklarını vurgulayan Abdurrahim, “Faaliyetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Hem Türkçe hem de Arapça öğrenmek için çok talep gelmeye başladı. Yerimiz fazla büyük olmadığı için talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Türk kardeşimizden Arapça öğrenmek isteyen 150 kişi, Türkçe öğrenmek isteyen sığınmacılardan da 180 kursiyer var.” dedi.

“Emeği Geçenlere Teşekkür Ediyorum”

Derneğin kursunda Türkçe öğrenmeye çalışan İnam Numan, Irak’tan geldiğini belirterek, burada öğrendiği Türkçe ile Kırşehir’de asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi amaçladığını söyledi.

Arapça öğrenen Saffet Yürekli de “Arapça öğrenmeyi hep merak etmişimdir. Bu derneğin açıldığını ve Arapça kursu verildiğini duyunca müracaat ettim. Hem Arapça merakımı gidermek hem de sığınmacı kardeşlerimizle daha iyi anlaşabilmek adına bu kursa yazıldım. Faydasını da görüyorum. Kurs devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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