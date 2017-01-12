Mültecilere Tekme Atan Kameramana 3 Yıl Hapis Cezası

Mültecilere tekme atıp çelme takmakla dünya gündemine oturan Macaristanlı kameran Petra Laszlo’nun, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Macaristan-Sırbistan sınırında polisten kaçmaya çalışan küçük mülteci kıza tekme atan ve kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp yere düşüren kadın kameraman Petra Laszlo hakkında karar verildi.

AA’da yer alan habere göre, Szeged Bölge Mahkemesi’nde görülen davada kameraman, “hırpalamak, yaralamak” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kameramanın cezası ertelendi.

“Mültecileri Ayağımla Uzak Tuttum” Savunması

Sanık Laszlo, polisten kaçmaya çalışan küçük mülteci kıza tekme atmasını ve kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp yere düşürmesini, “Mültecileri ayağımla uzak tuttum.” şeklinde savundu.

Hâkim Illes Nanasi ise sanığın işlediği suçun toplumsal infiale neden olduğunu ve kameramanın savunmasını destekleyen hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.