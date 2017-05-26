Mültecilere Silahlı Baskın

Botlarla farklı ülkelere gitmeye çalışan mülteciler Akdeniz açıklarında boğulma tehlikesi geçirdi. Mülteci botlarına yaklaşarak havaya ateş açan AB destekli Libya Sahil Güvenlik ekipleri, paniğe neden oldu. Korkudan 60 kişinin denize atladığı olayda Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağlı ekipler bin kişiyi kurtardı.

PARALARINI TOPLADILAR

Yurtlarında yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle farklı diyarlara göç etmeye çalışan mülteciler, Akdeniz’de ölümle burun buruna geliyor. Libya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı iki yetkili, mülteci botlarına yaklaşarak havaya ateş açtı. Silahlarıyla plastik botlara atlayan yetkililerin bota biner binmez insanların telefon ve paralarını toplamaya başladığı belirtildi.

CAN YELEKLERİ KURTARDI

Bottaki insanların paniğe kapılarak korkudan denize atladığını söyleyen Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinde görevli Annemarie Loof, Sahil Güvenlik tarafından ateş açılmadan önce can yeleklerinin dağıtıldığını, bazı insanların bu sayede kurtulduğunu söyledi. Yaşanan bu olumsuz gelişmeye rağmen, ekipler aralarında 2 haftalık bir bebeğin de olduğu bin kişiyi kurtardı.

Kaynak: Yeni Şafak