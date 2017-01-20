Mülteciler Sırbistan'da Ölüme Terkedildi

»Ana Sayfa»Dünya
20.01.2017 12:19
Mülteciler Sırbistan'da Ölüme Terkedildi
Sırbistan - Macaristan sınırında sıkışıp kalan mülteciler zorlu kış şartları altında depolarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Ülkelerindeki yoksulluk ve savaşlardan kaçan yaklaşık 7 bin göçmen ve mülteci Sırbistan - Macaristan sınırında sıkışıp kaldı. En az bin 500 sığınmacının ise ormanlık alanda eksi 15'e kadar düşen soğuk havada zor şartta kaldığı belirtiliyor.

Kışın zorlu geçtiği bölgede çoğunlukla Afganistan ve Pakistan'dan gelen göçmenler çadırlarda, inşaatlarda ve sokaklarda yaşıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, çeşitli nedenlerden dolayı kamplara yerleşmeyen bin kadar göçmen atıl fabrikalarda, -20 derece soğukta kışı geçirmeye çalışıyor.

MACARİSTAN KAPISINI AÇMAYACAK

Macaristan, sınır komşusu Sırbistan tarafında dondurucu soğukla mücadele eden mültecilere sınır kapısını açmayacağını açıkladı. Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlardaki güvenlik önlemlerini artırıp, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

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