“Mülteciler Sınıra Dayanınca Irkçılıklarını Ortaya Koydular”

»Ana Sayfa»Dünya
23.01.2017 14:47
“Mülteciler Sınıra Dayanınca Irkçılıklarını Ortaya Koydular”
Araştırmacılar ve akademisyenler, son yıllarda, Avrupa’da hızla yükselen “ırkçılık”, bunun nedenleri ve bu konuda alınabilecek önlemleri sıkça ele almaya başladı.

Almanya, İngiltere, Hollanda gibi ülkeler de dâhil olmak üzere, Avrupa genelinde pek çok ülkede son yıllarda “aşırı sağ” siyâset güden parti ve hareketler ortaya çıktı.

Bu hareketler, son zamanlarda özellikle müslüman göçmen karşıtlığı ile gündem oluşturup kendilerine sempatizan toplamaya çalışıyor.

Almanya’da kurulan Batı’nın İslâmlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) da bu “aşırı sağ”, hatta “ırkçı” söylemiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Araştırmacılar ve akademisyenler de Avrupa’da gelişen “ırkçılık” konusunu sıkça ele almaya ve nedenlerini araştırmaya devam ediyor.

“Avrupa’nın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı”

“İslâmofobi” konusunda araştırma yapan akademisyenler, Avrupa’da hızla yükselen ırkçılığı, altında yatan nedenleri ve alınabilecek önlemleri AA muhabirine değerlendirdi.

Katar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Peter Polak Springer, Avrupa’da son birkaç yıl içinde müslüman karşıtlığının artmasını etkileyen farklı etkenler olduğunu söyledi.

Mülteci akınının müslüman karşıtlığını daha da körüklediğini, on binlerce mülteci sınırlara dayanınca Avrupa’nın gerçek yüzünün ortaya çıktığına dikkat çeken Springer, “Avrupa medyası ırkçı haberleri, bilgileri yayımladıkça, abarttıkça ve taraflı durdukça, toplumların İslâmofobik tutumlarını arttırdığını düşünüyorum.” dedi.

“İslâmofobiyi Siyâsî Çekişmelerinde Kullanıyorlar”

Almanya Oldenburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elena Lukinykh ise Avrupa’daki popüler siyâsî partilerin İslâm karşıtlığını siyâsî çekişme malzemesi yaparak tansiyonu daha da yükseltiğini söyledi.

“İslâmofobi”yi malzeme yapan “aşırı sağ” partilerin çok ciddi şekilde toplumlara zarar verdiğini ifade eden Lukinykh, “Sağ siyâsetçiler ve partiler korkuyu ve nefreti körüklüyor. Halkı müslümanlara karşı provoke ediyorlar. Kitlesel göç olur algısı oluşturarak insanları provoke ediyorlar. Bence bunu yaparak Avrupa toplumlarında korkuyu abartmaya çalışıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

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