Mülteciler Donarak Hayatını Kaybetti!
Bulgaristan’da iki Iraklı ve bir Somalili ile Yunanistan’da bir Afganistanlı mültecinin donarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Bulgaristan’da iki Iraklı ve bir Somalili mülteci ile Yunanistan’da bir Afganistanlı mülteci donarak yaşamını yitirdi.
Balkanlarda kötü yaşam koşulları altında hayata tutunmaya çalışan mülteciler, aşırı soğukların başlaması nedeniyle ölüm tehlikesiyle yüz yüze kaldı.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da da kamplara yerleştirilmeyen bin kadar mülteci âtıl fabrikalarda, -20 derece soğukta kışı geçirmeye çalışıyor.
Avrupa Birliği (AB) anlaşmaları kapsamında, Yunanistan’daki 66 bin 400 mültecinin iki yıl içerisinde diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi hedefleniyordu.
Etiketler: mülteci, göçmen, sığınmacı, avrupa birliği, bulgaristan, yunanistan, kış
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