Mülteci Yurdunu Kundaklayan Alman Irkçıya 8 Yıl Hapis

»Ana Sayfa»Dünya
10.02.2017 12:43
Mülteci Yurdunu Kundaklayan Alman Irkçıya 8 Yıl Hapis
Almanya'daki Ulusal Demokratik Parti (NPD) üyesi Maik Schneider, Nauen'de yapım aşamasındaki mülteci yurduna yaptığı kundaklama saldırısı sebebiyle sekiz yıl hapis cezası aldı.

Potsdam bölge mahkemesinde dün gerçekleşen duruşma sonrası verilen karar İnsan Hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Nauen mülteci kampı inşaatına Ağustos 2015'te kundaklama saldırısı yapılmıştı.

Ülkede yaşayan mülteciler için "Saldırı mülteciler için bir işaret olabilir olmalıdır. Orada sizin için yer yoktur ve burada güvende değilsiniz, burada istenmiyorsun," mesajı verildiği savunmasına Yargıç Theodor Horstkötter, bunun hukuk ve insan onuruna saldırı olarak değerlendirilmesini söyleyerek, "Bu bizim hukuk sistemimiz için büyük bir ihmal" dedi.

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