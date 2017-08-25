Mülkiye Müfettişliğine 45 Yaş Sınırı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mülkiye müfettişliğine 45 yaşını doldurmayanlar atanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Dahiliye Memurları Kanunu'na, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle mülkiye müfettişliğine yapılacak atamalarda yaş sınırı 45 yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır." hükmünü içeren geçici madde eklendi.

Bu maddeye göre, 45 yaşını doldurmayanların mülkiye müfettişi olarak atamaları yapılabilecek.

İLAMSIZ TAKİP YOLUNA BAŞVURULAMAYACAK

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, idari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 42'nci maddesine "İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz." hükmü eklendi.

Öte yandan, kanuna geçici maddeyle şu hüküm ilave edildi:

"İdari yargının görev alanına giren konularda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış ilamsız icra takipleri hakkında, talep üzerine icra müdürünce 42'nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca dosya üzerinden düşme kararı verilir ve karar alacaklıya resen tebliğ edilir. Alacaklı, düşme kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde şikayet yoluna başvurabilir. Düşme kararının kesinleşmesinden itibaren 30 gün içinde idari yargı mercisinde dava açılabilir. Düşme talebinin reddine veya düşme kararı hakkındaki şikayetin kabulüne ilişkin karar kesinleşmeden takibe devam edilemez.

Birinci fıkra kapsamındaki ilamsız icra takipleri hakkında açılmış itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında talep üzerine, karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Tarafların yaptığı takip ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti üzerlerinde bırakılır. Bu kararın kesinleşmesi üzerine takip dosyası icra müdürlüğüne iade edilir ve takip hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılır."