Mülakatta Elenen Memur, Açtığı Davayı Kazandı

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre bir memur, üç kez vergi denetmenliği, üç kez de vergi müfettişliği sınavına girdi ve beşinde başarılı oldu. Başarılı olduğu tüm sınavların sözlü mülakatlarında elenen memur, girdiği son sınavda da aynı sonuçla karşılaşınca yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a dava açtı.

Talebi kabul eden Danıştay 2’nci Dairesi’nin kararında idarenin, yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak ya da bu denetimin yapılmasını imkansız kılacak işlem ve eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı belirtildi.

‘Liyakat esas olmalı’

Kararda ilerleme ve yükselme istemlerinin liyakat sistemine dayandırılması gerektiğini dile getiren mahkeme, şu değerlendirmede bulundu: “Kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavların, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve aynı zamanda yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime imkân tanıyacak şekilde yapılması esas olmalıdır. Adayların katıldığı sözlü sınav öncesinde, sınavda sorulacak soruların hazırlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.”

‘Hukuka uygunluk bulunmamaktadır’

Kararda şu ifadeler kullanıldı: “Davacının, komisyon üyeleri tarafından takdir edilen sözlü notu ortalamasının 65 puanın altında kalması nedeniyle sözlü sınavda başarısız olduğu, puanlama cetvelinde, beş komisyon üyesi tarafından her bir kriter için davacıya 50 puan verildiği, notların gerekçelerinin kayıt altına alınmadığı, sınavda sorulan soruların ve adaylarca verilen cevapların tutanağa bağlanmadığı anlaşılmaktadır. Davacının katıldığı, kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca kamu hizmetinin ehil kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavda, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılmadığı anlaşıldığından davacının vergi müfettiş yardımcılığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”