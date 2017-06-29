“Mülakat Adalet Duygusunu Zedeler”

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddî bir problem iken, atanacak öğretmen seçiminin mülâkatla yapılmasının, yapılan mülâkatlar çerçevesinde adayların kazanma ya da kaybetme sebebinin objektif bir şekilde izah edilememesi adalet duygusunu zedeleyeceğini ifade etti. Sözleşmeli öğretmenlik gibi daha önce denenmiş, sonuçları görülmüş ve vazgeçilmiş bir uygulama olduğunu ifade eden Ali Yalçın, “Biz ilk gündeme geldiği andan itibaren her ortamda her platformda bunun sürdürebilir bir istihdam şekli olmadığını söyleyerek karşı çıktık. Bakanlıkla özel görüşmeler yaptık, en son geçen hafta yaptığımız ziyaret başta olmak üzere her defasında konunun hassas yerlerini, uzun vadede de doğuracağı sıkıntıları paylaştık. Öğretmenler odasının psikolojisini bilen meslekî örgütlenme olarak mesleğin bugüne ve geleceğine dair perspektifleri yaptığımız araştırma ve anketlerle de açıkça ortaya koyarak, cezbi yollar varken ve arzulanıyorken cebri yollara tevessül etmek birçok tartışmayı yeniden başlatacak, kimseye bir şey kazandırmayacaktır, ifadelerini sık sık tekrar ettik” dedi.

BİRKAÇ DAKİKALIK MÜLÂKATLA ELEME YANLIŞ

Tek başına sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının çok ciddî bir problem iken, atanacak öğretmen seçiminin mülâkatla yapılmasının, yapılan mülâkatlar çerçevesinde adayların kazanma ya da kaybetme nedeninin objektif bir şekilde izah edilememesi adalet duygusunu zedeleyeceğini kaydeden Yalçın şöyle konuştu: “Yıllarca emek vererek okumuş ve birçok yazılı sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca bir kaç dakikalık mülâkatla elenmesi adalet duygusunun zedelenmesine neden olacağını daha o günden ortaya koyduk. Standardı tartışmaya açık, çoklu komisyonlarca yapılan böyle bir istihdamın öğretmen olanların sevincinin değil, olamayan mutsuz çoğunluğun haykırışının daha çok ses getireceği, adaletin tesisinin zor olacağını bu uygulama durdukça biz de karşı duracağımızı tekrar tekrar vurguladık.”

MAŞERİ VİCDANI YARALIYOR

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, maşeri vicdanı yaralayan, hakkaniyet ölçütleri her hâlükârda tartışmaya açık olan her geçen gün çıkmaza giren sözleşmeli öğretmenlik istihdamı uygulaması yeniden tartışmaya açıldığı günlerde tartışmayı bir müjdeyle sonlandırmasını isteyen Yalçın, “Mülâkatla öğretmen alımından da bir an önce vazgeçtiğini duyurmalıdır. Öğretmeni teşvik ile şevklendirecek, istihdam olarak kalıcılığı sağlayacak; adilliği tartışma konusu yapılmayacak, uygulama açısından süreklilik arz edecek daha adil bir istihdam şekliyle toplumsal huzura katkı sunmalıdır” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yeni Asya