Müjdat Gezen Sanat Merkezini Sarhoşken Kundaklamış

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı öne sürülen şüpheli, Sancaktepe'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olayı soruşturan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İnceleme sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi.

Ekipler, şüpheli M.A.A'yı Sancaktepe'de gözaltına aldı.

Olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirmiş

Öte yandan, M.A.A'nın sorgusunda suçlamayı kabul ettiği belirtildi.

Şüpheli M.A.A'nın, Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamid Han'ın torununa hakaret ettiğini, buna tepki olarak, alkollü olmasının da etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

AA