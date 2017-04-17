“Mühürsüz Pusula Kararı Sisteme Tek Bir Oy Girilmeden Alındı”
YSK Başkanı Sadi Güven, “Tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, YSK tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır.” dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yaptığı açıklamada, “Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır.” dedi.
AA’da yer alan habere göre, Güven, “Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Dolayısıyla bu karara herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir. Bu tamamen vatandaşın siyasi iradesinin sandığa yansıması önündeki, sandık kurullarının yapmış olduğu hata nedeniyle olan engeli kaldırmaktır.” açıklamasında bulundu.
Etiketler: yüksek seçim kurulu, ysk, sadi güven
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