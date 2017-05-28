Muhaysini’den Yeni Ramazan Videosu

Ribat bölgesinden seslenen Muhaysini, mevzilenmiş bir sniper’ın arkasında hudud bölgesinde nasihat ettiği gözlendi. Muhaysini buradan yayın yapma sebebini, bu insanların açlık ve susuzlukta bile buralarda savaş ortasında oruç tutmaları ve meşakkatlerini göstermek olarak açıkladı. İlginize sunuyoruz.

Kaynak: Fetih Medya