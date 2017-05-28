İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. SURİYE

  4. Muhaysini’den Yeni Ramazan Videosu
Muhaysini’den Yeni Ramazan Videosu

Muhaysini’den Yeni Ramazan Videosu

Dr. Abdullah El Muhaysini Türkiye’ye özel çektiği “Öğreniyorlar ve Uyguluyorlar” serisinin 3. bölümünü yayınladı.

A+A-

Ribat bölgesinden seslenen Muhaysini, mevzilenmiş bir sniper’ın arkasında hudud bölgesinde nasihat ettiği gözlendi. Muhaysini buradan yayın yapma sebebini, bu insanların açlık ve susuzlukta bile buralarda savaş ortasında oruç tutmaları ve meşakkatlerini göstermek olarak açıkladı. İlginize sunuyoruz.

Kaynak: Fetih Medya

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT