Muhaysini: 'Terörist' Kelimesini Lügatinizden Çıkarın

Direniş güçlerinin saygın alimlerinden Abdullah Muhaysini, bölgede tanınan medyacı Bilal Abdulkerim'in programına konuk oldu. Programda birçok mesele gündeme gelirken, kendisi de Suudi Arabistanlı olan Muhaysini terörizm ile ilgili ifadeleri dikkat çekiciydi.

Terörist ve terörizm ile ilgili açıklamalar

Suudi Arabistan'ın Katar krizi kapsamında yayınladığı terör listesi hakkında Bilal Abdulkerim'in sorduğu sorulara yanıt veren Muhaysini "terörist ve terörizm" kavramlarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"Aklınızı başkalarına teslim etmeyin"

"İnsanların terörist kelimesinden uzak durmaları gerektiğine inandığını" ifade eden Muhaysini "aklınızı başkalarına teslim etmeyin" uyarsında bulunuyor ve "terörist" ifadesinin devletler arasında siyasi bir koz olarak kullanıldığı ifade ediyor.

"Teröristin tanımı yapılamaz"

Muhaysini geçerli bir "terörist" tanımı yapılamayacağını dile geitiryor ve sözlerine şöyle devam ediyor: ​"Bi kişi Sünni olduğu için terörist olur, diğeri yurdunu savunduğu için olur. Biri de insanları öldürür ve daha fazlasını yapar ancak terörist olarak sınıflandırılmaz."

"Mazlumlar karşılık verince terörist oluyor"

Muhaysini "zulme uğrayanların en ufak bir karşılık verdiklerinde bile terörist ilan edildiğini" söylüyor ve terörist ilanının "hakikatle alakası olmayan siyasi bir mesele olduğunu" dile getiriyor.

Kaynak: Mepa News