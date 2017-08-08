Muhaysini: Tahriru'ş Şam'a Terörist Diyenler PKK'yı Destekliyor

Suriye muhalefetinin önemli yüzlerinden biri olan Abdullah Muhaysini, gazeteci Bilal Abdulkerim'in programına konuk oldu ve soruları yanıtladı.

Muhaysini, kendisine yönelik suikast girişiminden Tahriru'ş Şam'a katılmasına, YPG'den Batı'nın Suriye tutumuna dair birçok konuya değindi.

"Kendisiyle birlikte sivilleri öldürdü"

Suikast girişimi hakkında konuşan Muhaysini, hafızlık mezuniyeti için bir programa katıldığını ve buradan çıktığı esnada suikast girişiminin gerçekleştiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "IŞİD mensubu bir Haricinin bize doğru koştuğunu görünce şoka uğradık, ta ki arabaya ulaşana kadar. Ardından pimi çekti ve kendisiyle beraber birkaç sivili öldürdü." Saldırganın yerinin cehennem olduğunu belirten Muhaysini bu kişi adına üzüldüğünü de dile getirdi.

"Batı iki yüzlü davranıyor"

Tahriru'ş Şam'a katılmasıyla ilgili de konuşan isim, birlik olmanın önemine dikkat çekti. Esed rejimini devirmenin birinci öncelik olduğunu belirten Muhaysini, Tahriru'ş Şam'ın El Kaide olarak nitelenmesine de karşı çıktı.

Muhaysini bu konuda Batı'yı iki yüzlü davranmakla suçlayarak şunu belirtti: "Batı zulme devam etti ve Suriye'de benzer bir durum daha olmasına rağmen onlara farklı muamele etti. Onlar isimlerini değiştirdikleri zaman Batı onlara farklı muamelelerde bulundu, destekledi ve finanse etti. Kim bunlar? Terörist bir örgüt olarak tanınan PKK."

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye'nin, PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini söylemişti.